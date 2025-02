Voiture percutant la foule à Munich : un "probable attentat", le profil du conducteur se précise

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé après ce qui semble être une attaque à la voiture-bélier à Munich, ce jeudi 13 février. Il a condamné un "événement terrible". Quant au suspect, le conducteur du véhicule qui a été interpellé, il a rappelé qu'il s'agissait d'un demandeur d'asile afghan et a assuré que ce dernier sera condamné et "devra quitter l'Allemagne".

13:37 - Les images de la voiture après l'impact avec la foule

La scène s'est déroulée près de l’hôtel Bayerischer Hof, où se tiendra la Conférence de Munich sur la sécurité à partir de ce vendredi. La voiture a foncé dans la foule de manifestants et a fini sa course au milieu de la route. La scène a été évacuée après l'arrivée en nombre des secours, des pompiers et des policiers. Plusieurs débris jonchent le sol après le passage de la voiture et ce qui semble être une poussette est au sol. La voiture est examinée par les policiers, elle a notamment été inspectée par une équipe cynophile pour déterminer la présence ou non d'une autre menace comme un engin explosif par exemple.