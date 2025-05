Visa lance l'alerte : cette arnaque qui cible les cartes bancaires revient et elle est "plus sophistiquée" qu'avant

Le géant des cartes bancaires prévient qu'une escroquerie bien plus développée est de retour.

C'est un véritable appel à la vigilance que lance Visa. Le géant américain des moyens de paiements alerte sur une arnaque à la carte bancaire qui sévit à nouveau et peut toucher n'importe qui. Surtout, l'entreprise prévient que l'escroquerie est "de plus en plus sophistiquée grâce à l'intelligence artificielle." Les nouveaux outils informatiques permettent en effet de faire tomber plus facilement les cibles dans un piège jusqu'alors évitable.

"Les fraudes de type 'Coucou maman' sont particulièrement cruelles, car elles profitent de l'instinct protecteur des parents en jouant sur la panique et l'urgence pour tromper les victimes", explique Julien Gabillet, Directeur en charge des risques et de la fraude chez Visa France. Il détaille l'arnaque : "Tout commence par un simple message ou appel du type 'Coucou maman, mon téléphone est cassé et voici mon nouveau numéro'. A partir de ce nouveau numéro, l'escroc prétend ensuite ne plus pouvoir accéder à son compte bancaire et sollicite de l'argent."

Or, c'est là que le piège s'opère puisqu'un faux lien vous demandant vos coordonnées bancaires pour "transférer l'argent" vous est alors envoyé. Si une victime remplit le formulaire et le valide, alors elle verra des prélèvements frauduleux apparaître sur son compte en banque.

Si cette arnaque n'est pas nouvelle, elle a évolué affirme Julien Gabillet. "Aujourd'hui, les fraudeurs utilisent l'IA pour générer des voix et des vidéos deepfake réalistes, rendant ces fraudes plus crédibles et difficiles à détecter. Avec seulement quelques informations récoltées sur les réseaux sociaux, ils sont capables de personnaliser leur communication. […] Ces criminels sont habiles : ils instaurent un climat de confiance, et sous la pression émotionnelle, les victimes n'ont souvent pas le réflexe de vérifier l'authenticité de la demande."

Les fraudes "autrefois grossières" sont devenues des "tromperies sophistiquées, où la frontière entre vrai et faux devient floue." Pour s'en prémunir, il est impératif de contacter la personne pour qui l'escroc se fait passer avant d'effectuer une quelconque opération. Les expressions faciales étranges, la voix robotique, des incohérences dans le discours ou des mouvements des lèvres ne correspondant pas à la voix sont également des signes qui doivent alerter. Et non tromper.