C'est officiel : les retraités peuvent à nouveau avoir des chèques vacances et voici comment les demander

Les retraités de la fonction publique d'État peuvent à nouveau bénéficier des chèques vacances suite à l'annulation par le Conseil d'État d'une circulaire qui les en privait depuis 2023. Voici comment en faire la demande.

De nombreux retraités ne le savent pas mais ils peuvent aussi bénéficier l'été venu d'un petit coup de pouce pour partir en vacances et profiter des beaux jours : les chèques vacances. Ce mode de paiement est accepté dans de nombreux endroits touristiques mais aussi aux péages des autoroutes, dans certains restaurants ou hôtels ou pour financer une activité sportive ou culturelle.

Depuis quelques jours, comme leurs homologues du privé, les retraités de la fonction publique y ont à nouveau droit et peuvent en faire la demande ! Le mardi 24 juin 2025, le Conseil d'État, saisi par six syndicats, a en effet annulé une circulaire du ministère de la Fonction publique datant d'octobre 2023.

Elle supprimait le versement des chèques vacances aux anciens employés de l'État, pour la réserver aux seuls agents en activité. La haute juridiction a motivé sa position par une communication trop succincte et l'absence de consultation préalable avant la publication de la circulaire. Cette décision permet aux ex-fonctionnaires de bénéficier à nouveau de cet avantage instauré en 1982.

Mais comment les obtenir ? Pour faire leur demande de chèques vacances, il suffit aux ex-agents du secteur public de se rendre sur le site dédié : https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr. Le syndicat UNSA révèle que le texte de présentation n'est pas encore actualisé mais que les retraités peuvent accéder au formulaire en cliquant sur "Toutes les informations". Un paragraphe spécifique précise les conditions d'éligibilité pour les retraités :

Être fonctionnaire civil ou militaire retraité régi par le code des pensions, sans disposer de revenus d'activité

Ou être ouvrier d'État retraité

Être imposé en France, la situation étant appréciée à la date de la demande

Sur le site officiel, comme nous l'avons constaté et testé, un simulateur a même été mis en place pour les retraités. On peut y renseigner sa situation, son ministère de tutelle et découvrir son éligibilité et le montant que l'on peut percevoir en fonction de son revenu fiscal de référence. Comme précisé dans la circulaire, un revenu d'activité supérieur à 1000 euros suffit à vous rendre inéligible au dispositif.

© Fonctionpublique-chequesvacances.fr

Les retraités du secteur privé ne sont pas en reste et conservent eux aussi leur accès aux chèques-vacances. Pour y prétendre, ils doivent toutefois remplir certaines conditions essentielles : être âgé d'au moins 60 ans (55 ans pour les personnes en situation de handicap), résider et être imposable en France, et ne pas dépasser les plafonds de ressources établis. Les coupons sont principalement distribués par les Comités Sociaux et Économiques (CSE) des entreprises ou les caisses de retraite. Les anciens salariés peuvent donc s'adresser à leur CSE s'ils en étaient adhérents durant leur vie professionnelle.

Les chèques-vacances resteront-ils accessibles aux fonctionnaires à la retraite ces prochaines années ? Rien n'est moins sûr... Avant l'annulation de cette circulaire, environ 38 000 retraités de la fonction publique percevaient ces coupons, représentant un quart des bénéficiaires dans le public selon Le Figaro. La suppression visait à réduire le coût total de cette aide estimé à 33,7 millions d'euros, en la réservant aux seuls agents en activité. De quoi économiser entre 6 et 9 millions par an...