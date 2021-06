"Déclaration d'impôt 2021 : la date est passée, et maintenant ?"

[Mis à jour le 11 juin 2021 à 10h43] La période déclarative est terminée. A l'exception des cabinets d'experts-comptables qui bénéficient d'une tolérance jusqu'à 30 juin pour rendre les déclarations fiscales (lire plus bas), tous les contribuables ont déjà dû effectuer leur déclaration d'impôt 2021. Il appartient désormais à l'administration fiscale de vérifier toutes les informations renseignées afin de déterminer si vous êtes redevable ou non d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre. Votre avis d'imposition sera communiqué à partir de la fin juillet, en fonction de votre situation :

Vous bénéficiez d'un remboursement (ou vous n'avez rien à payer) : entre le 26 juillet 2021 et le 6 août 2021 si vous avez déclaré en ligne.

Vous avez opté pour le formulaire papier, et vous bénéficiez d'un remboursement : entre le 30 juillet et le 7 septembre.

Vous avez déclaré via le papier, et vous n'avez rien à payer : entre le 4 août et le 7 septembre

Vous êtes redevable d'un solde de l'impôt sur le revenu : entre le 30 juillet et le 6 août (entre le 5 août et le 1er septembre pour la déclaration papier).

La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 était la même pour tous : 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département :

mercredi 26 mai (zone 1, départements 01 à 19),

mardi 1er juin (zone 2, départements 20 à 54),

mardi 8 juin (zone 3, départements 55 à 976).

A noter : certains contribuables bénéficient encore d'un délai supplémentaire. La date limite est en effet fixée au 30 juin 2021 pour les cabinets d'experts-comptables, comme l'a annoncé le président de l'Ordre des experts-comptables dans une lettre publiée en avril dernier. "J'ai obtenu pour la profession et tous nos cabinets une tolérance officielle de l'administration jusqu'au 30 juin 2021 pour l'ensemble des déclarations fiscales pour les exercices clos en 2020", avait-il expliqué. "Cela veut dire : ni relance, ni pénalité ne seront mises en œuvre par l'administration (...). Cette tolérance s'appliquera pour les déclarations et les règlements suivants : liasse fiscale, CA12, CVAE, IS, IRPP".

Vous avez complètement omis de remplir votre déclaration de revenus 2021 ? Vous feriez bien de ne plus tarder, car vous vous exposez déjà à des sanctions, y compris un jour après la date limite. Un contribuable en retard risque de voir son impôt sur le revenu majoré une première fois de 10%, en l'absence de mise en demeure, et jusqu'à 80% si l'administration fiscale s'aperçoit que vous avez cherché à occulter une activité en ne remplissant pas votre déclaration de revenus. A cela s'ajoutent des intérêts de retard, à hauteur de 0,2% par mois de retard. Gare à vous si vous corrigez à votre déclaration de revenus après la date limite, car les revenus que vous pourriez avoir omis peuvent tout à fait faire l'objet de pénalités ! Vous vous estimez protégé car vous êtes non-imposable ? Méfiez-vous ! Vous risquez de perdre certains avantages fiscaux :

Hospitalisation, décès d'un proche, maladie grave... Dans certaines circonstances, le fisc peut faire preuve de tolérance. Vous allez devoir prouver que vous êtes de bonne foi. Pour ce faire, il est chaudement recommandé de produire une note explicative à l'issue de votre déclaration de revenus afin de détailler la raison de votre retard. La phobie administrative n'est pas considérée comme une excuse valable. L'administration fiscale décide de vous appliquer une majoration de votre impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard ? Vous avez la possibilité de formuler, par courrier, une demande de remise gracieuse.

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées).

L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative 2021. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici un exemples des différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est le formulaire principale de la déclaration de revenus

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers. Lire l'article Déclaration 2044 : comment faire sa déclaration de revenus fonciers ?

Les contribuables qui utilisent le formulaire papier avaient jusqu'au jeudi 20 mai, à minuit, pour faire parvenir leur déclaration de revenus, le cachet de la Poste faisant foi.

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre article dédié sans plus attendre :

En 2020, vous avez très souvent laissé votre voiture au garage, ou au contraire, vous avez continué à vous rendre au travail ? Il est légitime que vous vous interrogiez sur les modalités de déclaration des frais professionnels. Par défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés. Le plafond de cette déduction d'impôt atteint 12 652 euros en 2021. Vous avez la possibilité d'opter pour l'option des frais réels, si vous estimez que la déduction forfaitaire ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses professionnelles.

Frais kilométriques, frais de repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique de conserver l'intégralité des justificatifs. Dans le contexte de l'épidémie, pensez-y donc à deux fois, car la crise a, peut être, entraîné une diminution de vos frais professionnels, le télétravail s'étant fortement généralisé.

Bercy a d'ailleurs annoncé que les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu" pour l'année 2020. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Facile de prime abord ? Détrompez-vous, car si votre employeur vous a versé une indemnité supérieure à 550 euros, et que vous n'êtes pas en mesure de le justifier, vous devrez intégrer l'excédent à vos salaires imposables. Si vos frais générés par le télétravail se sont révélés importants, vous pouvez opter pour la déclaration des frais réels.

Jeune actif, étudiant... Vous vous demandez si vous deviez déclarer vos revenus cette année ? Vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers peuvent encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2020, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié sans plus attendre pour faire votre choix cette année : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?).

Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", martèle le fisc sur son site Internet. Et maintenant, comment doit-on procéder ? Les modalités dépendent de votre année de naissance. On vous explique tout :