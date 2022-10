Prime électricité : Total, Engie... Quelle remise si vous réduisez votre consommation cet hiver ?

PRIME ELECTRICITE 2022. Face à la flambée du prix de l'électricité, les fournisseurs d'énergie réagissent et proposent diverses primes et ristournes pour les plus économes d'entre vous.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 14h29] La menace d'une taxe sur les super profits semble avoir fait son effet sur les géants français de l'énergie. Ce dernier aurait également demander à Engie et Total de travailler sur des offres commerciales, de manière à faire baisser la consommation des ménages, en leur proposant des offres financières sous forme de remise, ou de jeux. Pour rappel, le prix de l'énergie augmentera de 15% en février 2023. Désormais, les deux fournisseurs ont fait leurs propositions. De son côté, Engie proposera des défis journaliers dans le cadre de l'opération "Mon bonus Engie". TotalEnergie, lui, dévoile un barème progressif de réductions, en fonction de votre baisse de consommation. Vous pourrez recevoir jusqu'à 120 euros de prime cet hiver. Enfin, n'oubliez pas qu'EDF propose déjà un dispositif du genre, c'est l'offre Tempo. Elle vous permet de bénéficier de tarifs avantageux 343 jours par an selon un calendrier bien précis qui nécessite une organisation millimétrée. Vous souhaitez découvrir l'ensemble des dispositifs en détail ? Les voici :

Par l'intermédiaire de son PDG Patrick Pouyanné, le géant de l'énergie Total a annoncé le lancement de l'opération "Bonus Conso" entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023. Comment ça marche ? Total comparera vos données de consommation entre novembre 2021 et mars 2022, avec les données comprises entre novembre 2022 et mars 2023.

Par la suite, un barème progressif sera appliqué. 5% de réduction de consommation donnera lieu à 30 euros de bonus. 36 euros dès 6%, jusqu'à 120 euros pour 20% de consommation en moins, qui fera office de plafond. Ici, le bonus sera versé en avril 2023 via une réduction sur votre facture. Pour prétendre à ce bonus, vous devez être titulaire d'un contrat d'électricité depuis novembre 2021 et équipé d'un compteur Linky. Au total, 3 millions de foyers seraient concernés par l'opération. Pour une facture annuelle de 1 000 euros, réduire sa consommation de 5% vous fera économiser 50 euros, plus 30 euros de bonus.

Engie va proposer à ses clients de participer à des petits défis journaliers, de manière à réduire leur consommation d'électricité par rapport au prévisionnel entre octobre 2022 et avril 2023. L'opération est nommée "Mon bonus Engie".

En cas de forte tension électrique, les ménages seront avertis par Engie et pourront alors participer à un défi pour réduire leur consommation journalière, par rapport à une consommation classique, calculée à partir des données des trois dernières semaines. Pour chaque défi réussi, un bonus apparaîtra sur votre espace particulier Engie. La somme totale récoltée vous sera versée à la fin de l'hiver, par virement automatique ou lettre chèque.

Pour faire partie du dispositif, il faut tout d'abord se signaler auprès d'Engie pour autoriser le fournisseur à accéder à vos données de consommation électrique quotidienne. Ensuite, il convient de se déclarer intéressé à ces défis journaliers, toujours auprès d'Engie.

Chez EDF, l'offre Tempo existe déjà. Avec cette option, vous pouvez bénéficier d'un prix de l'électricité avantageux 343 jours par an et réduire fortement votre consommation d'électricité pendant 22 jours lors des pics de consommation hivernaux. Cette offre représente 600 000 abonnés.

Comment ça marche ? 300 jours par, le Kwh est proposé à 12,72 euros, donc peu cher. Ce sont les jours bleus. Pendant 43 jours, le prix est toujours avantageux. Vous pouvez par exemple réaliser 10% d'économies sur le prix de l'électricité en heures pleines. Ce sont les jours blancs. En revanche, pendant les 22 jours les plus froids de l'année, l'électricité "est beaucoup plus chère" comme le précise EDF sur son site web. Ce sont les jours rouges.

Qui peut y accéder ? Tous les clients qui ont déjà, ou qui souhaitent souscrire un contrat au Tarif Réglementé de Vente d'une puissance minimum de 9kVA. Bon à savoir, cette option nécessite une organisation assez minutieuse. Il est préférable d'adapter son emploi du temps pour reporter la majorité de ses consommations électriques sur les jours rouges Tempo.