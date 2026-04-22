Impôts 2026 : les dates limites de la déclaration de revenus selon votre département

Besoin d'un petit mémo ? Voici le calendrier 2026 pour remplir votre déclaration de revenus. Rappelons que la date limite dépend de votre département de résidence...

La campagne déclarative des impôts 2026 a débuté le 9 avril. Mais quand se termine-t-elle ? Cette année encore, l'administration fiscale maintient son système de déclaration échelonnée. Cela veut dire que la date limite dépend une fois de plus de votre lieu d'habitation en résidence principale, et plus spécifiquement de votre département. Rappelons que la grande majorité des contribuables doit impérativement remplir en ligne sa déclaration de revenus. Pour cela, il faut se rendre sur le site impots.gouv.fr et accéder à son espace en ligne.

Pas la peine d'attendre quelques jours avant la date limite, vous pouvez d'ores et déjà y accéder et remplir la déclaration. Elle est déjà en partie préremplie par l'administration en fonction des informations dont elle a déjà connaissance. Il suffit de vérifier ces informations, par exemple la situation de famille ou les montants des revenus préremplis comme les salaires en net fiscal (à retrouver sur la feuille de paie de décembre 2025) ou les pensions de retraite touchées. Il faut ensuite la signer, sachant que vous ensuite la possibilité de corriger la déclaration sur le site internet des impôts autant de fois que vous le voulez... jusqu'à la date limite.

Pour les revenus perçus en 2025 (impôt 2026), les dates limites de déclaration en ligne sont ainsi :

Jeudi 21 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents.

Mercredi 28 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54.

Jeudi 4 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976.

Les personnes qui ne disposent pas d'internet ou qui ne sont pas en mesure de déclarer en ligne, notamment les personnes âgées ou celles vivant dans des zones mal desservies, bénéficient d'une tolérance leur permettant d'utiliser le formulaire papier. Pour ces contribuables, une date unique s'applique : le mardi 19 mai à 23h59, quel que soit leur département de résidence. Les déclarations rectificatives papier restent possibles jusqu'à cette échéance, à condition de mentionner "Déclaration rectificative, annule et remplace" sur la première page.

L'administration fiscale rappelle l'importance de respecter ces échéances. Toute saisie ou rectification après la date limite pourra entraîner une majoration de l'impôt dû, allant de 10% à 80%, ainsi que des intérêts de retard calculés à hauteur de 0,20% de l'impôt dû pour chaque mois de retard.