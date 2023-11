2,5 millions de salariés vont être augmentés le 1er janvier, et on connaît déjà le montant

Les travailleurs les plus précaires vont recevoir un coup de pouce sur leur salaire en début d'année prochaine.

C'est l'un des indicateurs économiques les plus attendus de chaque fin d'année. En France, près de 3 millions de salariés sont payés au Smic tous les mois. Et tous les 1er janvier, le salaire minimum est revalorisé. Le montant de la revalorisation est scruté par les travailleurs. La portée n'est pas que symbolique : elle permet aux autres salariés d'évaluer leurs augmentations de salaire, ceux étant au Smic voyant l'inflation toujours être compensée.

La hausse annuelle du 1er janvier est le résultat d'une formule prenant en compte deux paramètres : l'évolution de l'inflation chez les 20% des Français les plus démunis et une partie de l'évolution du salaire de base des ouvriers et employés. Ainsi, il est donc possible d'évaluer l'augmentation à venir du Smic.

Les données retenues par le ministère du Travail sont celles annoncées sur le mois de novembre. Si celles-ci ne seront connues avec précision que courant décembre, la tendance qui s'est dégagée en octobre permet d'établir un ordre de grandeur de la revalorisation du Smic pour début 2024.

Economiste expert de la question du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social, Bertrand Martinot a calculé pour Linternaute le probable pourcentage de hausse du salaire minimum dans quelques semaines. Selon son estimation, la revalorisation devrait être de l'ordre de 1,5%. "C'est certainement le bon ordre de grandeur", explique-t-il, même si le chiffre définitif "dépendra de l'inflation de novembre."

En se basant sur cette hausse, les salariés actuellement payés au Smic verraient leur salaire augmenter de 20,75€ net par mois, soit 243,21€ net par an. Si ce chiffre venait à être confirmé fin décembre par le gouvernement, le Smic aura été revalorisé de 5,53% en un an, après les hausses du 1er janvier et du 1er mai 2023. Cela correspondrait à l'inflation enregistrée sur un an, conformément aux prévisions de l'Insee début septembre.

Si la revalorisation n'est que de 1,3%, ce sont 18€ net par mois qui seront perçus en plus (211€ par an) ; 19,30€ si le SMIC augmente de 1,4% (227€ par an) ou encore 22€ dans l'hypothèse d'une hausse de 1,6% (260€ par an).

Il est à noter que cette revalorisation mécanique du 1er janvier peut être complétée par un coup de pouce du gouvernement. Ce dernier peut en effet décider d'augmenter plus que prévu le Smic. Cependant, cela n'est jamais arrivé depuis qu'Emmanuel Macron est Président. Le dernier coup de pouce remonte à 2012 où François Hollande, tout juste installé à l'Elysée, avait décidé d'augmenter le Smic de 0,6% le 1er juillet, en plus des 1,4% automatiques liés à l'inflation.