Tous ces salariés vont gagner plus d'argent grâce au télétravail

Une bonne nouvelle pour les finances et l'organisation du travail arrive pour de nombreux employés.

La pratique est devenue commune dans les métiers qui le permettent. Depuis quatre ans désormais, la norme dans l'organisation hebdomadaire du travail a changé. Finie la venue quotidienne au bureau. Place désormais à un mode plus flexible, qui allie présence dans les locaux de l'entreprise et journées depuis son domicile. Le télétravail a chamboulé les habitudes.

Surtout, cela a soulevé de nouvelles questions, notamment financières. L'entreprise doit-elle participer au paiement de la facture d'électricité lors de ses jours de télétravail ? Quid des tickets-restos ? Si la législation a évolué en conséquence (pour laisser principalement libre cours aux entreprises de décider selon des accords internes), certains salariés vont avoir une bonne nouvelle sur leurs prochaines fiches de paie.

Plusieurs organisations ont décidé de participer aux frais supportés par les personnes faisant du télétravail. Parmi lesquelles, l'Etat. Les fonctionnaires travaillant depuis leur domicile bénéficient chaque année d'une indemnité afin de compenser les coûts induits par le télétravail. Un montant journalier est fixé et versé en fonction du nombre de jours de travail à distance. Environ un million de fonctionnaires en bénéficie, soit les 19% des 4,8 millions de fonctionnaires (publics, territoriaux ou hospitaliers confondus et hors enseignants) effectuant du télétravail.

Fixé en 2021 et augmenté de 15% le 1er janvier 2023, le forfait télétravail a à nouveau été réhaussé de 10%. Ainsi, si un fonctionnaire prend tous les jours de télétravail annuels auxquels il a droit, il percevra, en 2024, 282,24 euros de compensation, soit 28,80 euros de plus que jusqu'alors. Une possibilité nouvelle car l'Etat autorise exceptionnellement ses agents à prendre 10 jours de télétravail supplémentaires sur l'année, par rapport aux règles habituelles.

Ainsi, 98 journées de travail à distance seront autorisées, contre 88 en temps normal. De quoi bénéficier d'un quatrième jour de télétravail par semaine durant près de trois mois, alors que les fonctionnaires étaient jusqu'ici limités à trois jours de "TT".

La mesure ne devrait être que provisoire. En effet, elle n'a pour objectif que d'épargner le plus possible les trajets domicile-travail pour les agents exerçant en Île-de-France, durant les Jeux olympiques. Toutefois, aucune période n'est imposée pour le prendre. Certains pourraient donc les utiliser pour revoir leur organisation à la rentrée. Et, pourquoi pas, faire quelques économies.