Cette grande marque imite Porsche et Ferrari – son premier modèle familial enfin dévoilé

Ce constructeur réputé pour ses voitures sportives espère attirer une nouvelle clientèle avec un nouveau modèle attendu cet automne.

Les constructeurs automobiles ne peuvent pas plaire à tout le monde. Les passionnés de Porsche n'ont pas forcément apprécié l'arrivée sur le marché du Cayenne au début des années 2000, pas plus que les amateurs de Lamborghini et ceux de Ferrari n'ont applaudi les sorties de l'Urus et de la Purosangue en 2020 et 2022. Il faut dire que ces marques premium ont écrit leur histoire en fabriquant des modèles sportifs et non des véhicules de tous les jours. Mais Porsche, Lamborghini et Ferrari ont fait ce choix fort en se tournant récemment vers une nouvelle clientèle : celle des familles.

C'est au tour aujourd'hui d'un autre grand constructeur de bolides d'élargir sa cible. Alpine, dont le 70ème anniversaire est célébré à l'occasion de ce long week-end de l'Ascension, a dévoilé son tout premier véhicule familial. Un an après l'A290, la cousine bodybuildée de la Renault 5 E-Tech, la marque dieppoise a révélé, mardi 27 mai, l'A390. Une berline dont la silhouette tranche avec celle des modèles qui ont fait la renommée de la marque, à commencer par l'A110, sportive par excellence dans les années 60 et 70, sacrée championne du monde des rallyes en 1973.

© Alpine

Contrairement aux modèles emblématiques d'Alpine, l'A390 n'est pas une voiture à deux places. Elle possède 5 portes et peut transporter jusqu'à cinq passagers, même si la place du milieu au second rang est relativement étriquée. Mais grâce à son empattement de 2m70, la berline offre un habitacle spacieux et suffisamment d'espace aux jambes pour les passagers assis sur la banquette arrière. Légèrement surélevée – à 15 centimètres du sol -, l'A390 ressemblerait presque à un SUV même si sa hauteur contenue (1m53) et sa ligne de toit plongeante la rangent davantage, selon nous, parmi les berlines fastback. Toujours est-il qu'elle va se placer sur le marché des véhicules familiaux.

Son coffre, d'un volume de 532 litres – un nouveau record chez Alpine –, est une preuve supplémentaire que le constructeur a souhaité mettre en avant sa polyvalence. Car même si les dimensions de l'A390 sont généreuses, la marque n'a pas oublié son ADN. Ses deux versions, GT et GTS, attendues à partir du mois d'octobre, développeront respectivement 400 et 470 chevaux, cette dernière promettant un passage de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Siège baquet, boutons sur le volant façon F1 – l'un pour obtenir une puissance maximale pendant 10 secondes, l'autre pour augmenter le freinage régénératif -, la deuxième Alpine 100% électrique (après l'A290) compte bien jouer sur deux tableaux.

Avec un prix de départ fixé à 65 000 euros, l'A390 espère tirer son épingle du jeu au milieu des Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Audi SQ6 e-tron, BMW iX3, sans oublier évidemment la Porsche Macan, qui restera plus prestigieuse mais également plus chère (entre 82 000 et 118 000 euros).