Cette voiture électrique coûte moins de 5 000 euros en Chine et elle arrive bientôt en France

Énorme succès populaire en Chine, cette citadine électrique à bas coût va-t-elle envahir nos routes ?

Imaginez-vous acheter une voiture électrique pour moins de 5 000 euros. Un rêve impossible pour les Français, une réalité pour les Chinois. Dans l'empire du Milieu, pionnier dans la fabrication à grande échelle des véhicules électriques, s'offrir une voiture à "énergie verte" n'est pas l'apanage des ménages aisés. Parmi les raisons, la volonté politique de développer des voitures électriques sur les modèles urbains à bas coûts quand, en Europe, l'électrification des véhicules est quasi systématiquement synonyme de montée en gamme. En 2023, la voiture électrique neuve la moins chère du marché français demeure la Dacia Spring. Et pour acquérir la citadine produite en Roumanie, l'acheteur doit tout de même débourser 20 800 euros. S'il bénéficie du bonus écologique, il peut espérer payer 5 000 euros de moins, soit un petit peu plus de 15 000 euros. Cela reste trois fois plus cher que les modèles low-cost disponibles sur le marché chinois.

Parmi ceux-là, il y en a un particulièrement attractif : la Hongguang Mini EV du constructeur Wuling. Cette mini-citadine fait un carton en Chine au point d'être aujourd'hui le modèle électrique le plus vendu. Et pour cause, son prix en entrée de gamme s'affiche à 4 300 euros ! Les clients peuvent même bénéficier d'une réduction de quelques dizaines d'euros en achetant la voiture seule à 2 600 euros puis en souscrivant un abonnement sur 5 ans (27 euros par mois) pour acquérir la batterie. A ce prix-là, il n'est pas étonnant de voir la petite Wuling, une marqué créée en 2007, envahir les routes chinoises depuis quelques années.

Evidémment, la Hongguang Mini EV n'est pas comparable à une Renault Zoé ou une Peugeot 208, ni même à une Dacia Spring. Mais avec sa batterie de 9,3 kWh – disponible au début de la gamme -, la petite citadine (2,92m de long, 1,49m de large et 1,62m de haut pour 1,94m d'empattement) peut rouler jusqu'à 120 kilomètres en une seule charge et atteindre les 100 kilomètres/heure. Sa petite taille et sa maniabilité sont par ailleurs idéales pour conduire en milieu urbain. Si le confort est assez minimaliste dans l'habitacle, la Hongguang Mini EV séduit avant tout par son prix. Et après avoir réussi à hisser sa citadine sur la première marche des ventes de voitures électriques sur son sol, le constructeur chinois aimerait désormais la voir conquérir le marché européen.

La Hongguang Mini EV a déjà été importée sur le Vieux continent sous l'appellation FreZe Nikrob EV. Rebadgée par le groupe estonien Dartz, la citadine chinoise a subi quelques modifications afin d'être homologuée en Europe. Son importation et les transformations subies ont fait grimper son prix à 13 000 euros. Cela reste en dessous de tous les véhicules électriques vendus en France. Et en attendant de connaître prochainement les nouveaux critères d'attribution du bonus écologique – avec l'apparition d'un score environnemental -, la Wuling serait aujourd'hui éligible à la prime gouvernementale. De quoi diminuer encore un peu son tarif et séduire un nouveau public attiré par l'électrique, mais encore souvent freiné par des prix bien trop élevés.