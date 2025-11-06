Nouvelle Renault Twingo : photos, design, prix… La petite citadine repart en conquête

La Twingo va-t-elle renaître de ses cendres ? Le nouvel opus de la citadine, attendu sur nos routes en 2026, se réinvente dans un style à la fois rétro et moderne très à la mode chez Renault.

Le 27 janvier 2021, Luca De Meo, alors directeur général du groupe Renault, annonce la fin de la Twingo. La petite citadine, pas assez rentable, quitte les ateliers de production trois années plus tard. Finalement, ce sera pour mieux revenir. La Twingo, qui a marqué durablement toute une génération après de sa sortie spectaculaire en 1992, va renaître. Après moins de deux ans de développement, son quatrième opus a été dévoilé le 6 novembre 2025 lors du défilé Renault effectué sur la célèbre avenue des Champs-Élysées.

Cette Twingo 4, qui sera fabriqué dans l'usine slovène de Novo Mesto, est la digne héritière de la première. A l'image de ce qu'elle a fait avec la R5, Renault a conçu un modèle fortement inspiré de celui qui avait su conquérir les Français il y a plus de 30 ans, mais avec le savoir-faire d'aujourd'hui. La nouvelle Twingo va rejoindre la gamme 100% électrique de la marque au losange aux côtés de R5, R4, Mégane et Scenic.

Pour Renault, l'objectif est grand : se (re)faire une place sur le segment A, celui des petites citadines. Avec un prix de lancement sous les 20 000 euros et un style qui ne laisse pas insensible, la nouvelle Twingo a de solides arguments. Partons à sa découverte.

Les photos de la Renault Twingo 4

Quelles nouveautés sur la nouvelle Renault Twingo E-Tech ?

La filiation de la nouvelle Twingo E-Tech avec celle de première génération saute aux yeux. On y retrouve de nombreuses formes rondes, sa silhouette de mini monospace, et de plusieurs détails, comme la forme de ses projecteurs. Mais la citadine a changé de dimension. Ne serait-ce que par rapport à la version précédente, elle a gagné 18 centimètres en longueur (3m79). De quoi lui donner plus de posture et faire progresser son habitabilité. Certaines lignes de la carrosserie, plus tendues, contribuent à la modernisation de la citadine.

© Régis Aumont/Linternaute

La face avant de la citadine interpelle par sa signature lumineuse. Les feux de jour en forme d'arche ressemblent à deux yeux qui illuminent le visage souriant de la nouvelle Twingo. A l'intérieur de ces arches, un insert couleur caisse "fait union avec la carrosserie". On trouve juste en dessous les projecteurs full LED encapsulés dans un fin bandeau noir. La calandre, située entre les deux projecteurs, est particulièrement fine avec à son extrémité le nom Twingo en toutes lettres. On trouve sur la partie inférieure du bouclier une grille d'aération faite de motifs géométriques de la forme des deux protections en plastique que l'on retrouve également à l'arrière.

© Régis Aumont/Linternaute

La face arrière de la nouvelle Twingo est toute aussi originale. Comme à l'avant, les feux arrière en demi-lunes attirent le regard et donnent à la citadine un design aussi ludique que sympathique. Les feux stop, de recul et de brouillard, sans oublier les clignotants, se trouvent tous sur le bandeau noir à l'intérieur de l'arche proéminent. La lunette arrière est entourée d'une épaisse protection en plastique noire qui, comme les petites ailettes qui surplombent les arches des feux, optimise l'aérodynamisme de la citadine et renforce sa personnalité. Twingo est écrit sur le hayon dans un alphabet numérique spécialement conçu pour l'occasion et que l'on retrouve également à l'intérieur du véhicule.

© Régis Aumont/Linternaute

A l'intérieur justement, on retrouve l'esprit ludique souhaité par la marque. Devant le passager avant, la planche de bord se dessine sous une forme cylindrique colorée au ton de la carrosserie. L'écran numérique de 7 pouces derrière le volant adopte pour sa part des graphismes qui rappellent les jeux vidéos. L'écran central de 10 pouces est de série sur les deux finitions et intègre le système multimédia OpenR Link et ses applications Google sur Techno. La petite Twingo embarque par ailleurs jusqu'à 24 aides à la conduite, preuve que Renault n'a pas lésiné sur la technologie même si certaines sont imposées par les normes de sécurité européennes GSR2.

© Régis Aumont/Linternaute

Si la Twingo de première génération était une 3 portes, celle de 2025, qui sera disponible en quatre coloris (Vert absolu, Jaune mango, Rouge absolu et Noir étoile), est définitivement une 5 portes avec quatre places assises. Les deux sièges à l'arrière sont indépendants et coulissent sur 17 centimètres. Ils peuvent également se rabattre complètement en tirant sur une petite languette, ce qui permet d'augmenter le volume de chargement du coffre au-delà des 1000 litres. La version Techno offre encore plus de modularité puisque le siège avant peut lui aussi se rabattre à plat, permettant de transporter coté passager de la petite citadine des objets de 2 mètres !

© Régis Aumont/Linternaute

Les motorisations de la Renault Twingo 4

Si certaines modèles sont proposés avec de multiples motorisations, ce ne sera pas le cas de la nouvelle Twingo E-Tech. Renault a fait le choix de ne proposer...aucun choix ! La petite citadine 100 % électrique embarquera le même moteur électrique de 60 kW (82 chevaux) et la même petite batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 27.5 kWh quelque soit la finition choisie : Evolution ou Techno.

Le constructeur précise que malgré une puissance très relative, la petite citadine pourra passer de 0 à 50 km/h en moins de 4 secondes (3''85) pour avoir le répondant nécessaire pour une conduite agile en milieu urbain. L'autonomie de la nouvelle Twingo, mesurée 263 kilomètres en cycle WLTP, sera suffisante pour les conducteurs qui se déplacent essentiellement en ville et pour les ménages qui voudront faire de la citadine la deuxième voiture du foyer.

Présentée le 6 novembre 2025, la Twingo 4 arrivera sur nos routes en 2026. La commercialisation de la citadine débutera en tout début d'année prochaine, les premières livraisons devraient se faire au cours du deuxième trimestre 2026.

Quel sera le prix de la Renault Twingo de 2026 ?

Renault a confirmé que l'entrée de gamme de la Twingo de quatrième génération coûtera moins de 20 000 euros. Combien exactement ? Aucune information n'a filtré, mais avec un bonus écologique fixé aujourd'hui à 4 200 euros pour les foyers les plus modestes, vendre la Twingo en finition Evolution à moins de 19 200 euros la rendrait accessible sous la barre des 15 000 euros pour certains ménages. Un chiffre symbolique que le constructeur pourrait bien avoir en tête.