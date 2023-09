Retenez bien cette astuce elle vous servira un jour - comment ouvrir une voiture quand la clé électronique ne fonctionne plus

Si la clé électronique de votre véhicule est HS, il est quand même possible de la déverrouiller. On vous explique comment faire.

Parmi tous les (nombreux) problèmes que l'on peut rencontrer avec une voiture, il y a celui de ne pas pouvoir l'ouvrir. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit depuis que les clés manuelles ont été remplacées par des clés et des cartes électroniques. La plupart des nouvelles clés permettent de déverrouiller les portes et le coffre sans contact, ce qui est bien plus pratique qu'à une époque pas si lointaine, il y a encore une trentaine d'années, quand il fallait tourner manuellement une clé dans la serrure de chaque porte pour l'ouvrir indépendamment des autres.

Seulement, il arrive qu'une clé électronique ne fonctionne plus. Parfois en raison d'une faille, souvent parce que les piles sont déchargées. Dans ce cas, la clé n'est plus détectée par le système et le déverrouillage centralisé ne s'opère plus. Voilà qui peut donner lieu à quelques sueurs froides, surtout si cela arrive quand on se trouve loin de son domicile. Mais les constructeurs ont évidemment anticipé ce scénario catastrophe.

Ainsi, si vous vous retrouvez à la porte de votre véhicule avec en main une clé à première vue inutilisable, sachez qu'elle va quand même vous permettre de résoudre le problème. Sur la majorité des modèles de voitures modernes, le petit boîtier qui fait office de clé électronique possède un bouton dont la fonction est "d'éjecter" une clé manuelle. Cette dernière ne sert pas qu'à démarrer le moteur, elle peut aussi vous permettre d'ouvrir les portières quand les piles de votre mini télécommande sont trop usées.

Reste à trouver où se trouvent les serrures, presque plus jamais apparentes sur les voitures du 21ème siècle. Réponse : comme autrefois, sur les portières. Sauf que pour une question de design, et parce qu'elles ne sont plus d'une très grande utilité, les constructeurs automobiles les ont cachées. Les serrures sont recouvertes d'un petit bloc de carrosserie qui se trouve à l'extrémité de la poignée des portes avant. Pour l'enlever, il suffit de tirer sur la poignée comme pour ouvrir la portière puis de se servir de la pointe de la clé manuelle pour déclipser le bloc. Une petite fente est souvent prévue à cet effet et un petit mouvement de levier permet facilement de le retirer. Une fois la serrure découverte, il ne reste plus qu'à tourner la clé et le tour est joué.