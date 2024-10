Une amende salée pour être passé au vert – le Code de la route punit cette infraction trop peu connue

Certaines infractions routières sont surprenantes, comme celle de pouvoir être verbalisé après avoir franchi un feu vert.

On ne fait pas n'importe quoi au volant d'une voiture. La longue liste des gestes et manœuvres réprimandés par le Code de la route rappelle à quel point un automobiliste a des devoirs pour avoir le droit de conduire un véhicule sans risquer une contravention. Mais parmi les nombreuses infractions punies par la loi, il en existe quelques-unes méconnues par une grande majorité de conducteurs. Si bien qu'une fois pris la patrouille, malgré leur bonne foi, ils ne peuvent échapper à une amende.

On le voit parfois à proximité des feux de la circulation et des ronds-points dans les grandes villes de France. Aux heures de pointe, quand les véhicules se retrouvent pare-chocs contre pare-chocs, il existe quelques subtilités à connaître pour éviter de recevoir une mauvaise nouvelle dans sa boîte aux lettres quelques jours plus tard. Cela vous est sans doute déjà arrivé d'arriver à un feu mais de ne pas pouvoir avancer en raison des embouteillages. Le feu est au rouge, pas de problème, mais que faire lorsqu'il passe au vert si vous n'avez qu'un petit espace devant vous avec la voiture qui vous précède ?

© BlackMac - stock.adobe.com

C'est un calcul à faire mais la plupart du temps il est déconseillé de démarrer si c'est pour vous retrouver à l'arrêt cinq mètres plus loin. Vous risquez alors de rester plantés plusieurs minutes et de couper la route aux véhicules qui arrivent sur votre gauche. Cela ne fait qu'empirer la situation et vous risquez bien plus que quelques noms d'oiseaux proférés par des automobilistes mécontents. En effet, le Code de la route stipule qu'il est interdit de s'engager dans un carrefour dans lequel l'automobiliste peut se retrouver bloqué et gêner la circulation.

Cela signifie que vous pouvez recevoir une amende après être passé au feu vert, ou bien être entré dans un rond-point après avoir pourtant pris soin de céder le passage. Ces deux manœuvres tout à fait légales en temps normal deviennent interdites si le conducteur risque d'encombrer encore plus la voie à une intersection.

Et ne croyez surtout pas qu'il est rare de se faire pincer pour ce motif. Le développement de la vidéo-surveillance dans les grandes villes permet aux forces de l'ordre de plus facilement verbaliser ces comportements. Cela est arrivé à plus de 2 500 automobilistes en 2023 rien que sur Paris, 2 584 précisément selon Le Parisien. Ils n'avaient certainement pas vu venir l'amende, pourtant ce sont bien 135 euros qu'ils ont eus à payer (90 s'ils se sont mis en règle dans les 15 jours).