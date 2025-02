Le nombre de PV pour cette infraction explose – il est pourtant très facile de faire annuler l'amende

On voit de plus en plus de voitures garées en double file dans nos rues. Si le nombre de contraventions augmente, il est souvent assez simple de les contester.

Circuler en ville est de plus en plus difficile. Il faut souvent slalomer entre les véhicules, surtout aux heures de pointe, devant les écoles par exemple, ou alors aux abords de certains commerces de forte affluence, pour pouvoir poursuivre son chemin sans encombres. La faute en grande partie à certains automobilistes qui pensent que la rue leur appartient. Vous l'avez sans doute remarqué, se garer en double file est devenu un sport national en France. Impossible d'approcher une rue fréquentée sans voir au moins une voiture ou une camionnette arrêter sur la route, à croire qu'il est écrit dans le Code de la route qu'activer ses warnings donnait tous les droits aux automobilistes.

Face à ce phénomène grandissant, les forces de l'ordre ont pour obligation de verbaliser davantage les fautifs, ne serait-ce que pour réduire les obstacles sur nos routes et garantir une circulation plus fluide. Le fait de stationner en double file, considéré comme "gênant" par le Code de la route, donne lieu à une amende forfaitaire de 35 euros. Mais il existe une subtilité à connaître dans la loi française, laquelle peut parfois permettre aux conducteurs verbalisés pour cette infraction d'échapper à la sanction.

© 123RF

Et oui, car les mots ont un sens et l'article R417-10, qui fixe en France les nombreuses modalités de stationnement en France, stipule qu'est "considéré comme gênant pour la circulation publique le stationnement d'un véhicule en double file". Le mot à retenir ici est "stationnement". Un véhicule est considéré en stationnement lorsque son moteur est coupé et que le conducteur s'en est éloigné. Or de plus en plus de conducteurs se font verbaliser pour s'être arrêtés en double file, le temps par exemple de faire monter ou descendre un passager ou de décharger des courses. Si cela a le don d'agacer les automobilistes bloqués derrière, aucun texte de loi n'indique qu'il est interdit de s'arrêter un court instant sur la route avant de repartir.

De ce fait, si un PV pour stationnement en double file est tout à fait recevable, ce n'est pas le cas pour un arrêt en double file. Nos confrères du magazine Auto Plus, dans leur petit guide Anti PV 2025, encouragent ainsi les automobilistes verbalisés pour cette raison à contester leur contravention. Ils assurent que le procès-verbal sera classé sans suite. Ça vaut vraiment le coup d'essayer.