Personne ne le sait : l'espace entre les lignes blanches n'est pas le même partout - il donne une indication cruciale

Les espaces entre les lignes blanches ne sont pas toujours identiques sur la route, mieux vaut savoir pourquoi.

Il n'est pas toujours facile de s'occuper en voiture. Les jeunes parents en savent quelque chose mais il ne faut pas croire que seuls les enfants peuvent trouver le temps long sur la route. On peut jouer aux cartes, regarder des séries, écouter de la musique mais il arrive aussi de simplement regarder défiler le paysage. C'est aussi lors des longs trajets que l'on repère des indications qui, parfois, nous questionne. Certains panneaux titillent parfois notre curiosité et nous poussent à effectuer une recherche sur internet. C'est également le cas des nombreux marquages au sol qui s'étalent nos routes.

En France, les lignes blanches sont omniprésentes. On en trouve aux passages piétons, aux STOP, aux cédez-le-passage, pour délimiter les voies, pour indiquer les bandes d'arrêt d'urgence... Sur les routes nationales et départementales, largement empruntées par les automobilistes, elles servent surtout à séparer les voies et les deux sens de circulation. La ligne peut être continue, lorsque le dépassement est interdit, ou discontinue quand le conducteur est autorisé à doubler. Mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, ces bandes blanches ne sont pas toujours identiques. L'espace qui les sépare varie parfois, et ce n'est pas le fruit du hasard.

© 123RF

Peu d'automobilistes le savent, mais l'écart entre chaque ligne blanche change en fonction de la dangerosité de la route. En ligne droite, ces traits mesurent 3 mètres de long et sont espacés de 10 mètres. Mais la distance entre chacun se réduit sensiblement dès lors que l'on approche d'un carrefour, d'une intersection ou d'une zone où le dépassement va bientôt devenir interdit.

Les lignes blanches mesurent toujours 3 mètres mais sont alors espacées de 3 mètres et non plus 10. Pour la Sécurité routière, l'effet recherché est de faire percevoir au conducteur un rythme plus rapide de défilement des lignes, ce qui doit créer chez lui une sensation de resserrement et l'inciter à redoubler de vigilance.

Savoir qu'un plus petit espace entre les lignes blanches signale un potentiel danger sur la route n'est donc pas quelque chose d'inutile. Si, comme de nombreux automobilistes, vous n'aviez jamais remarqué que l'écart entre les traits pouvait varier, observez bien la route lors de votre prochain trajet en voiture. Et surtout retenez bien que plus l'espace entre les lignes est petit, plus il faut faire attention.