Avec le carburant à prix coûtant, quelle réelle économie sur un plein ?

A la demande du gouvernement, les grands distributeurs vont jouer le jeu de la vente du carburant à prix coûtant au moins jusqu'à la fin de l'année.

C'était, après l'échec cuisant de la proposition de la vente de carburant à perte, le nouveau cheval de bataille du gouvernement. Suite à l'appel du président de la République Emmanuel Macron, le dimanche 24 septembre lors des journaux télévisés de TF1 et France 2, les grands distributeurs ont unanimement accepté de vendre leur carburant à prix coûtant. La plupart des enseignes le faisait déjà depuis quelques mois à coups de grandes opérations certains week-ends. Ce sera toujours le cas pour plusieurs d'entre elles (Casino, Intermarché, Auchan...), parfois de façon plus répétées, d'autres, comme Leclerc et Carrefour, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles le feront tous les jours et jusqu'à la fin de l'année, à partir du 29 septembre.

Si c'est une petite victoire pour le gouvernement, qui se démène pour activer tous les leviers susceptibles de réduire l'inflation, qu'est-ce que cela va concrètement changer pour le consommateur, le premier concerné par la hausse des prix depuis plus de deux ans ? Malheureusement, pas grand-chose. Pour bien comprendre, il est intéressant de savoir ce que l'on paie lorsque l'on remplit le réservoir de son véhicule :

le tarif du pétrole brut

les coûts de production à la raffinerie pour transformer le produit brut en essence

l'acheminement du produit fini vers des dépôts de carburant

les taxes, lesquelles représentent plus de 50 % du coût total

le coût de fonctionnement et les marges réalisées par le distributeur



Si le gouvernement aimerait prochainement obtenir des raffineurs une baisse de leurs coûts de production, c'est la dernière ligne, celle concernant les distributeurs, qui nous intéresse dans le cadre de la vente du carburant à prix coûtant. Contacté par nos confrères de Capital, Olivier Gantois, porte-parole des pétroliers en France, a fait savoir cette semaine que "la marge nette des distributeurs, c'est-à-dire leur bénéfice, est de l'ordre de 1 centime par litre. Donc quand on parle de prix coûtant on parle logiquement de baisse de prix de 1 centime par litre, voire au maximum 2 centimes pour les grosses stations-services, et rien du tout pour les plus petites." Pour ceux qui imaginaient que la vente à prix coûtant allait permettre de réaliser une économie de plusieurs euros à chaque plein, c'est forcément la douche froide.

Alors que le prix du litre du Sans-Plomb 95-E10 et celui du gasoil sont équivalents cette semaine, à 1.94 euro en moyenne en France, la vente à prix coûtant le ferait donc descendre autour des 1.92, 1.93 euro dans les stations-services qui vont jouer le jeu. Une différence de coût infime, à la limite du ridicule, puisque l'économie sur un plein de 50 litres sera d'environ 1 euro pour le consommateur. Ce qui nous pousse à demander : tout ça pour ça ?