Certains automobilistes mettent du pain de mie dans leur voiture, voici pourquoi ils se sentent mieux pour conduire

Le pain de mie a des avantages insoupçonnés.

Les senteurs dans une voiture peuvent être très incommodantes et ouvrir les fenêtres ne suffit pas toujours à se débarrasser des odeurs de tabac, de nourriture voire de transpiration. Sans oublier celle des animaux de compagnie, tels que les chiens et les chats, qui, comme pour la fumée de cigarette, s'incruste dans les tissus des sièges et des banquettes. Pour le conducteur comme pour les passagers, ces effluves malodorantes peuvent rendre les trajets très désagréables. Il existe heureusement de nombreuses solutions pour s'en défaire, la plus utilisée par les automobilistes étant l'achat de ces petites décorations parfumées à accrocher au rétroviseur intérieur. Ces objets sont parfois chers et l'odeur peut être vite entêtante.

Mais il existe d'autres façons de se débarrasser des mauvaises odeurs en voiture. Parmi celles-ci, une est très peu connue et pourtant très efficace. Pour la tester, il faut utiliser seulement deux produits. Le premier peut surprendre car il s'agit d'un aliment habituellement servi au petit-déjeuner ou utilisé lors de la confection de sandwichs. On parle bien du pain de mie, mais cette fois il n'aura pas vocation à finir au fond d'un estomac. Le deuxième produit est moins surprenant car beaucoup plus connu pour ses vertus de nettoyage. Il s'agit du vinaigre blanc qui, au même titre que l'eau de javel, est un excellent désinfectant grâce à ses propriétés antibactériennes.

Comment ces deux produits permettent-ils de se débarrasser des mauvaises odeurs dans l'habitacle d'une voiture ? Il suffit d'imbiber une tranche de pain de mie de vinaigre blanc puis de la déposer dans une assiette que l'on va laisser à l'intérieur du véhicule pendant une nuit entière. Le vinaigre blanc est un puissant désodorisant qui en quelques heures va recouvrir toutes les odeurs nauséabondes. Vous retrouverez un air frais dès le lendemain matin en montant dans votre voiture – même si l'odeur du vinaigre peur persister quelque temps – grâce à cette technique simple et élaborer en quelques secondes.

Vous pouvez également utiliser cette astuce pour vous débarrasser des mauvaises odeurs du coffre de votre voiture, et plus généralement de tous les endroits fermés soumis à des effluves désagréables. Comme une poubelle de maison par exemple...