Ces essuie-glaces disponibles chez Action se vendent à un prix imbattable

C'est dans les magasins Action que l'on trouve ces balais d'essuie-glaces pas chers et très simples à installer.

Vous ne le faites sans doute pas aussi souvent, mais il est recommandé de changer ses balais d'essuie-glaces une à deux fois par an. La bande en caoutchouc des balais qui servent à nettoyer le pare-brise d'une voiture s'use en effet assez vite et a tendance à se fissurer voire à se déchirer après quelques mois d'utilisation. Quand ils sont en mauvais état, le nettoyage de la vitre, avant comme arrière, est beaucoup moins efficace. Des traînées de saleté et des zones non nettoyées persistent alors, ce qui gène considérablement la visibilité du conducteur. On a alors tendance à abuser du lave-glace pour asperger les vitres en espérant enlever les imperfections restantes. Mais quand les essuie-glaces sont hors-service, il n'existe qu'une solution pour retrouver un pare-brise propre : les remplacer.

Heureusement, les essuie-glaces, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher sur une voiture. Si les prix sont assez variables en fonction de la marque, il faut souvent dépenser entre 10 et 25 euros l'unité. Si on décide de changer ceux du pare-brise avant alors mieux vaut remplacer la paire, soit deux balais, ce qui peut faire grimper la note jusqu'à 50 euros. Si vous souhaitez faire des économies sur cette dépense – qui n'a rien de superflue pour conduire dans de bonnes conditions -, alors nous ne saurons que trop vous conseiller de vous rendre dans l'un des nombreux magasins Action.

La chaîne de magasins discount, spécialisés dans la vente de produits du quotidien, propose des essuie-glaces à des prix vus nulle part ailleurs. Pour seulement 6 euros (6.39 exactement), vous y trouverez des essuie-glaces standards de la marque Magnum. Et leur taille n'a pas d'impact sur le prix puisque les balais sont vendus au même tarif qu'ils fassent 40, 45, 50, 55, 60, 65 ou 70 centimètres ! En bonus, leur installation est très simple et se fait en quelques minutes avec différents clips fournis pour s'adapter aux modèle de vos essuie-glaces. Et s'il s'agit de votre première fois, une petite notice glissée dans la boîte vous guidera pas à pas pour monter vos nouveaux balais en quelques minutes.

Très appréciés des Français, les magasins Action permettent de trouver quelques produits très bon marché pour la voiture. Les essuie-glaces jouent un rôle important lorsque l'on conduit par mauvais temps (pluie, neige…) et permettent au conducteur de toujours conserver une bonne visibilité sur la route devant et derrière lui. Si vous pensez toujours que cela ne vaut pas le coup de les remplacer régulièrement, sachez tout de même que la loi prévoit une amende de 68 euros, rapportée à 45 en cas de paiement rapide, en cas de conduite avec des essuie-glaces en mauvais état.