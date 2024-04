Les experts vantent ce produit naturel, il est redoutable pour éliminer les tâches des sièges de voiture

Ce produit ancestral est très efficace pour nettoyer les sièges et banquettes des voitures.

Garder sa voiture propre comme à son premier jour, c'est le rêve de tous les automobilistes. Un rêve seulement parce que, à l'extérieur comme à l'intérieur, un véhicule se salit rapidement même lorsque l'on fait attention. L'intérieur d'une voiture est sans doute la partie la plus fastidieuse à nettoyer, surtout au niveau des sièges et des banquettes. Si un bon coup d'aspirateur permet d'enlever bon nombre de saletés posées dessus (poussières, cheveux, miettes, sable…), enlever les tâches incrustées dans le tissu demande davantage de temps et... d'énergie.

Il faut dire que les marques de café, de sodas, de sauces, de crèmes ou d'encre de stylo ne disparaissent pas par magie. Il existe dans le commerce de nombreux produits pour laver les tissus de vos assises. Mais il y en a un qui vous est peut-être inconnu alors qu'il est d'une efficacité redoutable. Connaissez-vous le fiel de bœuf ? Si ce produit ne vous dit rien, il pourrait prochainement devenir votre meilleur ami. Nos ancêtres avaient l'habitude d'utiliser du savon au fiel de bœuf pour laver leur linge. Revenu à la mode, ce produit naturel est hyper efficace pour enlever les tâches de gras. Voilà pourquoi de nombreux experts de l'automobile l'utilisent pour redonner un coup de neuf à l'intérieur d'une voiture.

Qu'est-ce que le fiel de bœuf ? Il s'agit d'un produit réalisé à partir de la bile de l'animal. Si cela peut paraître peu ragoûtant à première vue, il renferme des acides naturels - cholique et taurocholique – qui permettent de dissoudre les graisses. On le trouve en spray dans le commerce autour de 20 euros le litre. Mais il est plus économique de confectionner soi-même sa mixture, et cela ne prend que quelques secondes. Il suffit de faire bouillir un litre d'eau, de le transvaser dans un vaporisateur, et d'y glisser un petit cube de savon de fiel de bœuf que l'on trouve à moins de 2 euros les 100 grammes dans les magasins de bricolage, les rayons nettoyage des supermarchés et les drogueries.

Une fois le cube dissout, le mélange est prêt à l'emploi. Vaporisez chaque bout de tissu sale puis laissez agir quelques instants avant de frotter les tâches avec un chiffon microfibre sec. Le résultat est impressionnant, toutes les auréoles disparaissent même les plus tenaces. Il est également possible d'utiliser le fiel de bœuf pour laver les tapis et le plafonnier du véhicule. Pensez-y, cette prestation est souvent facturée une cinquantaine d'euros dans les centres de nettoyage de voitures. De quoi faire une sacrée réserve de savons !