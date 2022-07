Huile de friture : un nouveau carburant ? Prix, moteurs, transformation... Ce qu'il faut savoir

HUILE DE FRITURE. Un nouveau carburant est en passe d'être autorisé en France : celui fait à base d'huile de friture. Qui peut y prétendre ? A quel prix ? Comment cela fonctionne-t-il ? Eléments de réponse.

[Mise à jour le 22 juillet à 12h17] "Il vaut mieux dépendre des baraques à frites du Nord que du pétrole des monarchies pétrolières" : l'image est signée Julien Bayou, député EELV de Paris, mais ô combien symbolique. Vendredi 22 juillet 2022, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de l'élu visant à autoriser l'utilisation de l'huile de friture usagée comme carburant pour les véhicules, permettant ainsi d'offrir aux usagers une solution alternative aux carburants traditionnels que sont le gasoil et l'essence. L'amendement déposé par un groupe d'opposition, donc, a été validé par le gouvernement et les députés. Concrètement, il ouvre la possibilité de produire légalement un carburant à partir de l'huile alimentaire usagée, principalement l'huile de friture. Toutefois, la disposition doit encore être validée par le Sénat mais son entrée en vigueur ne fait presque aucun doute.

Quelles huiles sont concernées ? Combien cela coûte-t-il ? Comment transformer de l'huile de friture en carburant ? Voici ce qu'il faut savoir.

L'huile de friture, le nouveau carburant ?

Vendredi 22 juillet, les députés ont donc décidé de rendre possible -une fois le projet de loi global voté- l'utilisation de l'huile de friture usagée comme carburant. Pour Julien Bayou, député EELV de Paris à l'origine de la mesure, "10 litres d'huiles usagées peuvent donner 8 litres de carburant." Mais tous les moteurs ne sont pas compatibles. Seuls les moteurs diesel peuvent fonctionner avec un tel carburant, "en mélange jusqu'à 30% dans les moteurs diesel de conception ancienne et jusqu'à 100% moyennant certaines adaptations" selon le député, qui assure qu'en France, "170 millions de litres d'huile de cuisson sont utilisés chaque année dans la restauration et moins de 25% sont recyclés et valorisés."

Lors de sa prise de parole dans l'hémicycle, Julien Bayou a défendu un quadruple avantage, à ses yeux, d'un tel dispositif : "question de pouvoir d'achat : un litre d'huile de friture, bien recyclé, bien filtré, est beaucoup moins cher d'un litre de carburant à la pompe ; question de climat, car ça émet bien moins de CO2 ; éviter les pollutions des huiles usagées : on en parle peu mais c'est un fléau pour les collectivités territoriales ; élément d'indépendance énergétique : il vaut mieux dépendre des baraques à frites du Nord que du pétrole des monarchies pétrolières."

Pourra-t-on utiliser de l'huile de friture normale ou simplement usagée ?

Le texte adopté n'évoque que l'huile de friture usagée et non pas l'huile de friture classique. Ainsi, sont comprises les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire, en restauration collective ou commerciale. Il ne suffira donc pas d'aller acheter son bidon d'huile de friture pour faire démarrer sa voiture, si elle est compatible. Faire une (très) grosse barquette de frites sera nécessaire au préalable.

A l'heure actuelle, l'interdiction de l'utilisation de l'huile de friture comme carburant étant toujours en vigueur, il n'existe pas de véritable station-service la proposant à la vente. Cependant, des initiatives citoyennes ont émergé depuis plusieurs années, notamment via l'association Roule ma frite qui tente de développer ce carburant. Si, il y a neuf ans, l'association déclarait au Monde vendre son litre à 0,70ct€ à ses adhérents, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay (Pas-de-Calais) a annoncé en novembre 2021 payer 1,30€/litre pour permettre à ses camions-poubelles de rouler avec de l'huile de friture usagée, comme le rapportait France Bleu.

Tous les véhicules ne peuvent pas rouler avec un carburant fait à partir de l'huile de friture usagée. Tout d'abord, cela ne concerne que les moteurs diesel. Les moteurs essence sont exclus de ce type de carburant et ne peuvent pas rouler avec. Cependant, il est préférable d'avoir un modèle diesel plutôt ancien, les nouveaux injecteurs pouvant être abimés par ce nouveau carburant. Et ce n'est pas tout côté mécanique : le véhicule doit disposer d'une pompe à injection Bosch, et uniquement Bosch, ainsi que d'une injection directe.

La transformation de l'huile de friture usagée en carburant n'est pas nouvelle en France, bien qu'illégale jusqu'ici. De nombreuses personnes utilisent déjà ce procédé pour remplir leur réservoir. Mais il ne suffit pas de transvaser directement l'huile utilisée dans le réservoir pour faire démarrer le moteur. Certaines étapes sont indispensables avant de pouvoir faire rouler un véhicule avec ce carburant. En effet, une phase de décantation puis de filtration sous vide est nécessaire pour séparer l'huile des graisses recueillis lors de la cuisson des aliments. Ce n'est qu'à la suite de ces étapes qu'une huile prête à l'usage peut être versée dans un moteur.