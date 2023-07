GP de Hongrie : nouvelle règle en qualifications. Horaires, programme TV...retrouvez toutes les infos

GP DE HONGRIE. Après quinze jours de relâche, le championnat du monde de Formule 1 reprend ses droits ce week-end en Hongrie où une nouvelle réglementation en qualifications va être expérimentée. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Passée de 24 à 22 courses après les annulations des Grands Prix de Shanghai et d'Imola au printemps, la saison de Formule 1 bouclera sa première moitié ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Un championnat du monde 2023 jusque-là marqué par la domination sans partage de Max Vertsappen, vainqueur il y a deux semaines à Silverstone de sa huitième course de l'année, la sixième consécutive. Un troisième titre de champion du monde consécutif tend déjà les bras au pilote Red Bull dont la marge avec ses rivaux est colossale. Dauphin de son coéquipier, Sergio Perez est déjà relégué à 100 points (99 exactement) au classement du championnat du monde !

Et ce ne sont pas les performances du Mexicain – incapable de se hisser en Q3 lors des cinq derniers Grands Prix ! - qui risquent d'inverser la tendance. Les autres écuries, elles, sont depuis longtemps résignées, d'autant plus que la Red Bull débarque en Hongrie avec quelques améliorations, notamment au niveau du design de ses pontons, susceptibles de lui faire gagner encore quelques dixièmes supplémentaires… Pas une bonne nouvelle pour une concurrence vouée depuis le début de l'année à se battre pour les places d'honneur. Et à ce petit jeu-là une nouvelle écurie est entrée dans la danse il y a quinze jours. Très performantes sur le tracé de Silverstone, les McLaren se sont montrées les plus proches de la RB19 et ont été joliment récompensées avec les deuxième et quatrième places respectives de Lando Norris et Oscar Piastri.

Chaque type de pneus imposé lors des qualifications

Les " Orange " essaieront de confirmer ce nouvel élan sur le Hungaroring où les Mercedes, les Ferrari et les Aston Martin entendent bien rétablir l'ordre établi derrière les Red Bull. Cette onzième manche de la saison sera par ailleurs l'occasion de voir un revenant. Sans baquet cette saison, Daniel Ricciardo s'était glissé dans la peau de troisième pilote chez Red Bull. Mais l'écurie autrichienne a accepté de le prêter à sa filiale Alpha Tauri pour remplacer le néerlandais Nick de Vries dans la foulée du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Australien de 34 ans, vainqueur de huit courses depuis ses débuts en Formule 1 en 2011, aura sans doute des choses à prouver après une année 2022 assez catastrophique chez McLaren. Un Ricciardo qui nourrit par ailleurs toujours l'ambition de récupérer l'année prochaine le baquet de Sergio Perez dont l'aventure avec Red Bull est en passe se terminer.

Signalons enfin que ce Grand Prix de Hongrie va servir de test concernant une nouvelle réglementation pour les qualifications. Si les écuries sont habituellement libres de choisir leur type de pneumatique tout au long de la séance, cela leur sera imposé pour la première fois. Chaque pilote devra ainsi chausser des pneus durs lors de la Q1, des medium à l'occasion de la Q2 et des gommes tendres pour les dix derniers en lice en Q3. Ce nouveau format aurait déjà dû être expérimenté en avril à Imola mais des inondations exceptionnelles avaient eu raison de la tenue du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Le Hungaroring servira donc de laboratoire à une nouvelle réglementation dont l'idée n'avait pas forcément été très bien accueillie au sein du paddock.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Hongrie ?

Les pilotes effectueront leurs premiers tours de roue sur le Hungaroring vendredi en début d’après-midi. Lors de ce Grand Prix au format classique, la bataille pour obtenir la pole position sur la grille aura lieu en plein coeur de l’après-midi samedi tandis que le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15 heures.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 21 juillet (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 21 juillet (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 12h30 le samedi 22 juillet (durée : 1h)

Qualifications 16h le samedi 22 juillet (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 23 juillet (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Hongrie ?

Le Grand Prix de Hongrie sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal, le diffuseur attitré du championnat du monde de Formule 1. Les séances d’essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport vendredi et samedi. Le Grand Prix, à partir de 15h dimanche, sera diffusé en exclusivité sur Canal+.

Vendredi 21 juillet : Essais Libres 1 à 13h10 + Essais Libres 2 à 16h40 à suivre sur Canal+ Sport

Samedi 22 juillet : Essais Libres 3 à 12h10 + Qualifications à 15h40 à suivre sur Canal+ Sport

Dimanche 23 juillet : émission "La Grille" à 13h55 puis départ du Grand Prix à 15h sur Canal

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce onzième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.

Le Grand Prix de Hongrie F1 se déroule sur le circuit du Hungaroring, situé près de Budapest, capitale de la Hongrie. Long de 4,381 kilomètres, il accueille le Grand Prix depuis 1986. Lewis Hamilton est le pilote qui totalise le plus de victoires sur ce GP de Hongrie : il l'a remporté 7 fois au total. Globalement, si le tortueux circuit magyar offre peu d'opportunités de dépassement, il est apprécié des pilotes pour son côté technique et a offert de belles passes d'armes par le passé. Citons notamment la performance de Damon Hill en 1997 sur sa modeste Arrows qui avait failli l'emporter avant d'être trahi par sa mécanique et dépassé par son ex-coéquipier chez Williams et futur champion du monde Jacques Villeneuve mais aussi les premières victoires en F1 de Fernando Alonso en 2003 avec Renault et de Jenson Button sous la pluie en 2006 avec Honda. Le Britannique, qui sera sacré champion du monde en 2009 avec Brawn, avait pris 113 départs en F1 jusque-là sans parvenir à s'imposer.