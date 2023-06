Si vous vous asseyez comme ça sur le siège passager, vous risquez votre vie

Lors d'un long trajet en voiture, la position assise peut causer un certain inconfort, même avec des pauses régulières. Il est pourtant ô combien dangereux d'adopter cette posture que de nombreux passagers prennent régulièrement.

L'été arrive et avec lui le temps des grands départs en week-end ou en vacances se rapproche. Avant de goûter à des congés bien mérités, reste l'écueil de la route et ses longs, parfois très longs trajets sur la route des vacances. Pour le conducteur, la fatigue guette alors mais pour les passagers aussi. Pas question pourtant de détacher les ceintures de sécurité ou encore moins de prendre une position qui ne respecte pas les consignes de sécurité.

Or, c'est une habitude, le plus souvent constatée l'été sur la route des vacances : le passager avant d'un véhicule, las de ne pouvoir étendre ses jambes depuis déjà plusieurs heures, relève ses jambes pour les étendre sur le tableau de bord. La position est plus confortable et incite même à piquer un petit somme pendant que les kilomètres défilent au compteur.

Traumatisme du visage, fractures... La gendarmerie donne le signal d'alarme avant l'été

Voilà donc qui a de quoi rendre jaloux les autres occupants de l'habitacle. Ce serait ne pas connaître le danger auquel expose une telle position pour l'occupant assis à côté du conducteur. Déjà, le fait de se retrouver en position allongée ou semi-allongée fait perdre de l'efficacité à la ceinture de sécurité, la sangle n'étant plus ajustée correctement pour bien jouer son rôle de retenue du corps en cas de choc. Mais surtout, avoir les pieds posés sur le tableau de bord peut avoir des conséquences désastreuses dans le cas où un accident provoquerait brutalement l'ouverture de l'airbag.

Dans la majorité des véhicules, l'airbag passager se trouve niché au-dessus de la boîte à gants, pile là où le passager fait reposer ses jambes pour les détendre. Et, comme le rappelle assez souvent la gendarmerie nationale à travers des messages de sécurité routière, ''en cas de choc, lorsque l'airbag se déclenche, les jambes sont projetées vers le pare-brise et les genoux vers le visage. […] Le passager est désarticulé et les conséquences sont graves : traumatisme du visage notamment aux mâchoires, fracture des jambes, blessures importantes à la cage thoracique…'' Pour avoir une idée de l'impact ressenti dans les jambes, il faut avoir à l'esprit que l'airbag d'une voiture se gonfle à une vitesse de 300 km/h !

Cette position peut donc possiblement vous coûter la vie en cas d'accident. Pourtant, comme d'autres mauvaises habitudes constatées en voiture, elle n'est pas condamnable puisque aucun article du Code de la route n'interdit de poser ses pieds sur le tableau de bord. Vous savez maintenant pourquoi elle est toutefois très fortement déconseillée.