80% des voitures se font voler en quelques secondes, voici comment vous protéger sans dépenser 1 euro

Un nouveau procédé très en vogue cet été permet aux malfrats de dérober une voiture en un temps record et sans commettre la moindre effraction.

Rapide et discret. Aujourd'hui, en moins d'une minute et sans rien casser, les voleurs de voitures sont capables de dérober les modèles derniers cris qu'ils revendent ensuite comme des petits pains. Qu'il semble loin le temps où les malfaiteurs avaient besoin d'un pied de biche, d'un tournevis ou alors de forcer sur la portière pour s'immiscer à l'intérieur d'un véhicule. Les méthodes sont de plus en plus sophistiquées, à l'instar de celle à la mode qui a causé un nombre record de vols durant l'été.

Plusieurs caméras de surveillance, le plus souvent installées chez les particuliers, ont filmé cette nouvelle technique, utilisée dans 80 % des cas de vols de voiture dorénavant. A chaque fois, les malfaiteurs viennent à deux et s'en prennent à une voiture garée à proximité d'une maison. L'un des deux malfrats se rapproche de l'entrée du pavillon avec un petit boîtier électronique pour capter le signal de la clé du véhicule qui se trouve à l'intérieur de l'habitation. Une fois intercepté, le signal est transmis à un autre boîtier que le complice colle à la portière de la voiture et qui va simuler la présence de la clé. En quelques secondes, et sans faire de bruit, la porte est déverrouillée et les voyous peuvent s'introduire dans la voiture et la démarrer.

Selon la société Coyote, spécialisée dans l'aide à la conduite, ce modus operandi est devenu viral chez les malfrats et le nombre de véhicules volés a bondi de près de 50 % cet été, avec un pic à 100 % durant le mois d'août ! Aussi, deux-tiers des voitures dérobées sont des SUV, bourrées d'électronique et donc plus faciles à pirater. Très à la mode, ces modèles familiaux trouvent vite preneurs. Pour éviter de se réveiller sans voiture, il existe plusieurs façons de se protéger. La plus efficace est de ranger sa voiture dans son garage, mais tous les automobilistes n'en possèdent pas ou alors n'ont pas suffisamment de place pour le faire si le foyer possède deux véhicules par exemple.

Si vous êtes obligé de laisser dormir une voiture dehors, la meilleure chose à faire est d'éloigner au maximum vos clés de la porte et des fenêtres pour empêcher les voleurs de capter le signal. Le mieux, pour brouiller complètement le signal, étant de les ranger dans un boîtier, doublé d'aluminium par exemple. Cela ne coûte rien et peut éviter bien des mésaventures. Et si vraiment vous souhaitez renforcer la sécurité de votre véhicule, vous pouvez acheter avec une canne antivol - on en trouve dans le commerce à partir de 25-30 euros - pour bloquer le volant. Cela peut décourager les voleurs et les pousser à aller voir ailleurs.