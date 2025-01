Dakar 2025 : Le motard français Van Beveren, deuxième de la 5ème étape, se retrouve au pied du podium provisoire

Le Dakar 2025 s'est élancé le 3 janvier et se dispute encore intégralement en Arabie Saoudite cette année. Retrouvez toutes les informations sur le plus prestigieux des rallye-raids.

Eurosport est également encore de la partie. Un programme quotidien d'une cinquantaine de minutes pour revenir sur les moments forts de la course est diffusé à 21h sur Eurosport 1, du 3 au 11 janvier, puis sur Eurosport 2 entre le 12 et le 17 janvier. Les couche-tard peuvent suivre la rediffusion à partir de minuit, sinon il faut attendre le lendemain matin à 8h30. Enfin, France Télévisions couvre la 47ème édition du Dakar à travers l'émission Tout le Sport, programmée du lundi au samedi à 19h50 sur France 3, et dans Stade 2 le dimanche de 20h05 à 21h05 sur la même chaîne.

Comme l'année dernière, le chaîne L'Equipe, gratuite et disponible sur la TNT, est le diffuseur officiel du Dakar 2025. L'arrivée des étapes est retransmise en direct tous les jours à partir de 11h50. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, le Journal du Dakar, à 18h10, est l'occasion de voir les principales images de la journée tandis que Le grand résumé, à 20h05, offre un décryptage plus complet avec les réactions des principaux concurrents. Tous les directs des émissions et les replays sont disponibles en simultanés sur le site et l'application L'Équipe.

Si cette étape marathon est l'une des clés de la course, d'autres pièges ont été tendus aux participants pendant les 15 jours du rallye. L'année dernière, l'Espagnol Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz s'étaient imposés dans la catégorie auto tandis que l'Américain Ricky Brabec avait triomphé en moto. Souvent placé mais jamais gagnant, le Français Sébastien Loeb, désormais au volant d'une Dacia, espère que sa neuvième participation sera la bonne. A noter que Stéphane Peterhansel, surnommé "monsieur Dakar" en raison de ses 14 victoires (6 en moto puis 8 en auto) – la première en 1991, la dernière en 2021 -, a décidé de ne pas prendre le départ cette année.

C'est reparti pour un tour. La 47ème édition du Dakar se dispute entre le 3 et le 17 janvier 2025 avec cette année encore un parcours intégralement tracé en Arabie Saoudite. Un prologue et douze étapes sont proposés aux concurrents, dont la redoutable " 48h chrono ", introduite en 2024, dès le troisième jour. Les pilotes vont alors parcourir plus de 1 000 kilomètres en deux jours, dont 965 de spéciale, avec un arrêt à 16h lors de la première journée, avec l'obligation pour chacun de rejoindre la zone de repos la plus proche. Les concurrents possèdent du matériel de camping pour passer la nuit dans le désert sans avoir aucune information sur les performances de leurs rivaux.

Dernières mises à jour

13:08 - Autos : Al-Attiyah se reprend, Lategan solide leader Au lendemain d’une journée galère, marquée par des problèmes de roue qui lui ont fait perdre plus d’une demi-heure, Nasser Al-Attiyah s’est bien repris pour remporter la cinquième étape du Dakar 2025, sa 49ème sur le rallye. Le quintuple vainqueur de l’épreuve est passé à l’attaque au volant de sa Dacia Sandriders et a devancé son premier poursuivant, le Suédois Mattias Ekström (Ford M-Sport), de plus de dix minutes à l’issue des 428 kilomètres de spéciale. Le leader de la course, Henk Lategan (Toyota Gazoo), a merveilleusement bien géré son affaire, se classant troisième de l’étape du jour à 10 minutes et 53 secondes d’Al-Attiyah. Le Sud-Africain fait une bonne opération au classement général puisqu’il a repris plus de trois minutes à Yazeed Al-Rahji (Overdrive) qu’il devance désormais de 10 minutes et 17 secondes. Ekström pointe à la troisième place à 20 minutes tandis que Al-Attiyah progresse de trois positions et se retrouve quatrième, 25 minutes derrière Lategan.

12:22 - Motos : Pénalisé de 2 minutes, Van Beveren perd la victoire d'étape Alors qu'il s'était montré le plus rapide, jeudi, lors de la cinquième étape du Dakar 2025, Adrien Van Beveren (Honda) s'est vu infliger deux minutes de pénalité pour excès de vitesse qui lui coûte finalement la victoire, laquelle revient à l'Argentin Luciano Benavides (KTM) pour 47 secondes. Le Français n'a pas été le seul à s'être fait attraper par la patrouille puisque le leader de la course, Daniel Sanders (KTM), a lui été pénalisé de 8 minutes et 10 secondes pour avoir commis trois excès de vitesse. L'Australien voit donc son avance réduite au classement général où il est désormais suivi par Tosha Schareina (Honda) à 7 minutes, Ross Branch (Hero) à 17 minutes et Van Beveren à 18 minutes.

11:44 - Motos : Van Beveren gagne l'étape et remonte à la 3ème place du général La cinquième étape du Dakar 2025, menant les concurrents de Al Ula à Hail à travers 428 kilomètres de spéciale, a souri à Adrien Van Beveren. Le Français a roulé plein gaz et parfaitement navigué au guidon de sa Honda pour devancer l'Argentin Luciano Benavides (KTM) d'un petit peu plus d'une minute et le Chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo (Hero) de près de trois minutes. Parti en ouvreur de la piste, l'Australien Daniel Sanders, leader de la course, a très bien limité la casse en prenant la sixième place de l'étape du jour (+4'55"). Le pilote KTM reste solidement accroché aux commandes du classement général avant l'unique journée du repos du rallye. Il possède 15 minutes d'avance sur Tosha Schareina (Honda) tandis que Van Beveren profite de son excellente journée pour grappiller trois places et pointe désormais en troisième position, à 24 minutes toutefois de Sanders.

08/01/25 - 14:04 - Auto : L'étape pour Al-Rahji, la galère pour Al-Attiyah La quatrième étape de ce Dakar 2025 a réservé des fortunes diverses aux favoris de la catégorie autos. Ainsi, Yazeed Al-Rahji, quatrième du classement général au départ de Al Henakiyah ce mercredi matin, a frappé un grand coup au volant de son Overdrive en s'imposant assez largement devant ses concurrents. Le Saoudien, qui évolue à domicile lors de ce rallye, a relégué son premier poursuivant, le leader du classement général Henk Lategan (Toyota Gazoo), à près de cinq minutes. Les écarts avec les autres concurrents sont beaucoup plus importants, comme les 17 minutes concédées part le Suédois Mattias Ekström (Ford M-Sport). Mais c'est Nasser Al-Attiyah, deuxième au général ce matin, qui le plus perdu. Le quintuple lauréat du Dakar a dû s'arrêter à deux reprises dans le premier quart de la spéciale de 415 kilomètres en raison d'un problème de roue sur sa Dacia Sandriders. S'il a fini fort, le Qatari a toutefois terminé à 33 minutes du vainqueur du jour, glissant ainsi de la deuxième à la septième place d'un classement général toujours dominé par Lategan.

08/01/25 - 13:08 - Motos : Sanders frappe un grand coup Un peu en retrait la veille après un début de Dakar parfait, Daniel Sanders a repris la main ce mercredi lors des 415 kilomètres de spéciale entre Al Henakiyah-Al Ula. L'Australien a remporté la quatrième étape et creusé de gros écarts avec ses principaux concurrents, et notamment Ross Branch (Hero), Ricky Brabec (Honda) et Spencer Howes (Honda) tous relégués à une vingtaine de minutes. Tosha Shareina (Honda), le seul à avoir rivalisé avec Sanders dans les dunes de sable, réalise du coup une excellente opération. En ne concédant que 15 secondes sur le vainqueur du jour, l'Espagnol pointe désormais à la deuxième place du classement général, à 13 minutes de Sanders, soit moitié moins que Branch (26'10"), le troisième. A noter qu'Adrien Van Beveren (Honda) a pris la quatrième place de l'étape, ce qui lui permet de grignoter deux positions au classement général. Sixième, le Français n'est plus qu'à trois minutes du podium.

07/01/25 - 21:42 - Autos : Loeb mis hors course ! Le Dakar 2025 de Sébastien Loeb, le neuvième du pilote français, a pris fin mardi soir à l'issue de la 3ème étape ralliant Bisha à Al Henakiyah. S'il a pu rallier l'arrivée de la spéciale de 327 kilomètres avec un peu plus d'une heure de retard sur le vainqueur du jour, le Sud-Africain Saood Variawa, l'Alsacien a été contraint de quitter la course en raison de l'état de sa Dacia Sandriders. Les tonneaux effectués par l'ancienne légende des rallyes WRC dès le kilomètre 12 ont fait trop de dégâts sur le 4x4 et les inspecteurs de la FIA ont été obligés de disqualifier Loeb, comme Carlos Sainz la veille, car son auto n'offrait plus suffisamment de sécurité pour reprendre le rallye.

07/01/25 - 13:35 - Autos : L'étape pour Variawa, Loeb perd très gros Saood Variawa a remporté, mardi au volant de sa Toyota Gazoo, la troisième étape du Dakar 2025 disputée entre Bisha et Al Henakiyah. Le Sud-Africain, épaulé par son copilote français François Cazalet, a devancé le Français Guerlain Chicherit (X-Raid Mini) pour seulement 33 secondes après 327 kilomètres de spéciale. L'étape a été marquée par la grosse frayeur de Sébastien Loeb, parti en tonneaux avec sa Dacia Sandriders après seulement 12 kilomètres de course. Le Français a pu repartir avec un 4x4 bien endommagé et a finalement perdu 1 heure et 3 minutes sur le vainqueur du jour. L'ancienne légende des rallyes WRC a sans doute perdu tout espoir d'accrocher pour la première fois cette année le Dakar à son palmarès. Au classement général, le Sud-Africain Henk Lategan conserve la première place mais a un nouveau dauphin, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), pointé à 7 minutes.

07/01/25 - 10:58 - Motos : L'étape pour Santolino, Sanders rattrapé par la meute Intouchable depuis le début du rallye, Daniel Sanders, vainqueur du prologue et des deux premières étapes, s'est loupé mardi lors de la troisième étape du Dakar disputée entre Bisha et et Al Henakiyah. Le pilote KTM a concédé plus de 15 minutes au vainqueur du jour, l'Espagnol Lorenzo Santolino, lequel n'avait jamais été à pareille fête sur le plus légendaire des rallye-raids. Au guidon de sa Sherco, celui qui avait terminé sixième de la course en 2021 a devancé Bradley Cox (KTM) d'une minute et le vainqueur sortant Ricky Brabec (Honda) de quatre. Au classement général, Sanders conserve sa première place mais voit ses adversaires se rapprocher dangereusement. L'Australien devance toujours l'Américain Spencer Howes (Honda) mais ce dernier est revenu à 1 minute et 57 secondes. Ross Branch (Hero) suit de près, à 2'05", tandis que le Français Adrien Van Beveren (Honda) a perdu deux places (8ème) mais s'est rapproché à 16 minutes du leader.

07/01/25 - 10:20 - Autos : Gros crash pour Loeb qui a perdu beaucoup de temps Le Dakar 2025 ne sourit décidément pas à Sébastien Loeb. Le Français est parti à la faute dès le kilomètre 12 de la troisième étape, disputée ce mardi entre Bisha et Al Henakiyah. L'ancien multiple champion du monde des rallyes WRC a fait plusieurs tonneaux au volant de sa Dacia Sandriders en partie détruite par la violence de l'impact. S'ils ont pu repartir assez vite, l'Alsacien et son navigateur Fabian Lurquin, heureusement pas blessés, ont marqué un long arrêt au kilomètre 63. Déjà pointé à plus de 50 minutes de la tête de la course avant même la moitié du parcours, Loeb va perdre très gros lors de cette cinquième journée de course.

06/01/25 - 20:44 - Autos : Sainz poussé à l'abandon Quadruple vainqueur du Dakar et lauréat de la dernière édition, Carlos Sainz a dû quitter la course ce lundi soir. Le pilote espagnol, qui avait perdu beaucoup de temps lors de la première partie de l'étape "48h chrono" dimanche, avait pu rallier l'arrivée lundi à Bisha. Mais les dégâts sur sa Ford, partie en tonneaux, étaient trop importants et la FIA, après inspection, a contraint le Madrilène de 62 ans à stopper l'aventure, principalement parce que l'arceau de sécurité de son auto était beaucoup trop déformé.

06/01/25 - 16:58 - La 3ème étape raccourcie à cause de la pluie La troisième étape du Dakar 2025, dessinée entre Bisha et Al Henakiyah et prévue ce mardi, a dû être raccourcie par les organisateurs. De fortes pluies et des orages s'abattent actuellement non loin de l'arrivée, et pour ne pas mettre en danger les concurrents le tracé a été réduit de plus de 150 kilomètres. La distance de la spéciale est donc passée de 496 à 327 kilomètres.

06/01/25 - 10:46 - Autos : Sainz perd plus d'une heure et demie L'étape "48h chrono" a possiblement mis fin aux espoirs de Carlos Sainz de réaliser le doublé sur le Dakar 2025. Le tenant du titre, parti en tonneaux avec sa Ford M-Sport dimanche lors de la première partie de la spéciale disputée sur deux jours autour de Bisha, a finalement concédé 1 heure et 35 minutes au vainqueur, Yazeed Al-Rahji (Overdrive Racing). Le vétéran espagnol (62 ans), 26ème au classement général, pointe déjà à 1h30 du leader, le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota Gazoo).

06/01/25 - 10:19 - Autos : Al-Rahji gagne l'étape "48h chrono", Loeb limite la casse Yazeed Al-Rahji s'est adjugé la deuxième étape du Dakar 2025, disputée sur deux jours et 992 kilomètres autour de la ville de Bisha, en Arabie Saoudite. Au volant de son Overdrive, le pilote local a devancé le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota Gazoo) d'un petit peu moins de cinq minutes (4'16") après près de 11 heures de conduite dans les dunes de sable. Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), quintuple lauréat de l'épreuve, a pris la troisième place à un peu plus de six minutes (6'26"). Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) a pour sa part bien limité la cassé lundi après avoir perdu une demi-heure la veille en raison notamment de problèmes de refroidissements sur son 4x4. Le Français se classe finalement septième de cette étape marathon à 13 minutes du vainqueur. Il pointe désormais à la sixième place du classement général, à 18 minutes et 56 secondes de Lategan, lequel possède moins de cinq minutes d'avance (4'45") sur Al-Rahji, son premier poursuivant.