24h du Mans : crash et bourre-pifs, l'incroyable incident capté en vidéo avant le départ

Un pilote d'une course disputée en lever de rideau des 24h du Mans ce samedi a perdu son sang-froid après un accident en course.

La course des 24 Heures du Mans, mythique épreuve d'endurance automobile, est sur le point de s'élancer cet après-midi à 16 heures pour une 93 édition très attendue. Est-ce la chaleur qui s'est abattue sur l'ouest de la France ou la tension ? Toujours est-il qu'en coulisses, l'atmosphère est déjà électrique sur le circuit sarthois ! En effet, lors de la course support "Road to Le Mans 2" disputée en matinée et réservée aux catégories LMP3 et GT3, un incident remarqué est venu entacher la matinée.

Alors que les protos et GT étaient en pleine course lors de cette formule de promotion qui vise notamment à repérer de jeunes pilotes et faire ses premières armes sur le long circuit de 13km ouvert une seule fois dans l'année, un accrochage s'est produit sur l'un des virages iconiques et piégeux du tracé : la célèbre chicane Dunlop. Jusque-là rien de que de très classique... L'accident a impliqué deux voitures, la Ferrari n°21 de l'écurie AF Corse et une autre Ferrari la n°23 de l'équipe Biogas Motorsport. Mais, suite au choc, le pilote de la Ferrari n°21, contraint à l'abandon, n'a pu contenir sa frustration et sa colère.

Dans un geste visiblement rageur, il est sorti de son habitacle accidenté, bien décidé à demander des comptes de manière musclée à son concurrent. S'approchant de la voiture adverse, toujours sur le bord de la piste, il a asséné plusieurs coups de pied rageurs ainsi que des coups de poing sur la vitre du cockpit, où se trouvait l'autre pilote. La scène a été captée par les nombreuses chaînes de télévision diffusant la course.

Fort heureusement, les commissaires de course, garants de la sécurité et témoins privilégiés de la scène, sont rapidement intervenus ! L'intéressé devrait vraisemblablement écoper d'une lourde sanction pour ce geste d'humeur anti-sportif...