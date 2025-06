Alpine va frapper fort, sa supercar à 1 million d'euros vise un record jugé inatteignable

Alpine est sur tous les fronts. Après les sorties des A290 et A390, la marque de Dieppe prépare sa future supercar attendue en 2028.

Alpine voit grand et veut aller vite. La marque française, engagée à la fois dans les championnats du monde de Formule 1 et d'Endurance, prévoit de sortir sa nouvelle supercar routière à l'horizon 2028. Son objectif ? Rivaliser avec les Ferrari, Lamborghini et McLaren les plus performantes. Cette future supercar ressemblera visuellement à l'actuelle prototype Alpenglow Hy6 selon le futur ex-président du groupe Renault, Luca de Meo, qui a livré quelques secrets lors des dernières 24 Heures du Mans.

Le bolide signé Alpine sera hybride avec trois moteurs électriques, deux placés à l'avant et un à l'arrière, couplés à un V6 thermique bi-turbo de 3.5 litres, lequel fonctionnera avec un carburant synthétique et non pas à l'hydrogène comme l'Alpenglow. La supercar développera environ 1 000 chevaux pour un poids contenu atour des 1 600 kilos grâce notamment à sa monocoque toute en fibre de carbone. Un rapport poids/puissance qui ouvre de belles perspectives à Alpine.

© @Olivier Martin Gambier

Luca de Meo a d'ailleurs déjà planté le décor. L'Italien, qui va quitter le groupe Renault en juillet, veut que la future sportive batte un record prisé par les constructeurs de voitures mythiques, celui du tour le plus rapide de la partie nord du Nürburgring – la Nordschleife. Depuis le mois d'octobre 2022, c'est Mercedes qui possède le meilleur chrono sur ce terrain de jeu de plus de 20 kilomètres, amélioré la dernière fois en septembre de l'an passé par le pilote allemand Maro Engel au volant de l'Hypercar AMG One.

Le temps établi en 6 minutes et 29 secondes est donc la nouvelle marque à battre et Alpine entend bien y parvenir avec sa future supercar. "J'aimerais qu'elle descendre à 6 minutes et 20 secondes", a été jusque déclarer Luca de Meo à nos confrères de Caradisiac lors des 24 Heures du Mans, un défi jugé presque irréalisable par certains experts, mais qui témoigne de l'ambition folle de la marque.

Le constructeur prévoit de produire 500 exemplaires de sa supercar dont le prix devait avoisiner le million d'euros, soit dans les tarifs d'une Lamborghini Revuelto ou d'une Ferrari SF90 Stradale. Après avoir renouvelé son catalogue avec les A290 et A390 électriques, Alpine entend frapper fort avec sa future supercar qui devra servir de vitrine de la marque.