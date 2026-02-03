Seuls les bons conducteurs le font : ce petit geste au démarrage évite les pannes, surtout en hiver

Cette petite habitude à prendre avant de démarrer votre voiture peut rallonger la durée de vie de certaines pièces essentielles.

Certaines petites habitudes de conduite peuvent avoir un impact (bon ou mauvais) sur la durée de vie de votre véhicule. Une voiture moderne comporte en moyenne entre 20 000 et 30 000 pièces, certaines plus fragiles que d'autres. Votre comportement au volant a évidemment des conséquences sur leur usure, et vu le prix auquel sont vendues les pièces détachées aujourd'hui mieux vaut prendre toutes les précautions pour les garder en bon état le plus longtemps possible.

Beaucoup de conducteurs l'ignorent, mais un tout petit geste avant de démarrer sa voiture peut faire faire de belles économies. La façon de démarrer le moteur de votre véhicule a un impact direct sur la durée de vie de certaines pièces essentielles. Quelle est donc cette habitude à prendre ? Il faut appuyer sur la pédale d'embrayage avant de démarrer. Un geste qui ne prend que quelques secondes et dont l'importance est d'autant plus grande quand il fait froid.

Comme le levier de vitesse est normalement déjà au point mort, vous vous dites probablement qu'il n'y a aucune raison d'enfoncer la pédale d'embrayage avant de démarrer. Et pourtant si ! Même au point mort, certains éléments de la boîte de vitesses de votre véhicule sont en action quand le démarreur se lance. Ces pièces créent alors une résistance qui devient encore plus forte quand les températures sont basses car l'huile qui sert à lubrifier les pièces du moteur peut s'être figée et parce que les métaux sont plus rigides en hver. Votre démarreur va donc plus forcer pour lancer le moteur et la batterie sera davantage sollicitée. Pourquoi est-il recommandé d'appuyer sur l'embrayage ? Ce simple geste permet de couper cette résistance, ce qui va faciliter le "travail" du démarreur.

Chaque démarrage sans embrayage use un peu plus votre démarreur et sollicite davantage votre batterie. Cette négligence peut poser problème sur le long terme car elle diminue la durée de vie de ces deux pièces. Et la facture est salée quand il faut les remplacer. Il faut généralement compter entre 150 et 450 euros pour changer un démarreur, pièce et main-d'œuvre comprises. C'est un peu moins cher pour la batterie, surtout qu'il n'est pas très difficile de la changer soi-même pour faire des économies.

Mais la meilleure chose à faire est encore d'adopter ce nouveau réflexe. Chaque matin avant de prendre la route, enfoncez la pédale d'embrayage avant d'appuyer sur le bouton Start ou de tourner la clé de votre véhicule. Cela prend deux secondes et permet d'éviter les pannes prématurées.