Ce nouveau Code de la route va irriter les automobilistes - beaucoup vont perdre leur permis de conduire

Ce pays frontalier avec la France va adopter un nouveau Code de la route beaucoup plus répressif pour améliorer la sécurité sur ses routes.

Après l'Espagne, partie en guerre contre les seniors – responsables de l'autre côté des Pyrénées d'une grande part des accidents de la circulation – un autre pays proche de la France durcit les règles de son Code de la route. Mais cette fois il ne s'agit pas d'imposer plus d'examens médicaux aux automobilistes pour mesurer leur aptitude à conduire une voiture mais de punir davantage les infractions constatées sur les routes. Approuvé par le Sénat le 20 novembre avant d'être publié au Journal Officiel le 29, le nouveau texte de loi est entré en vigueur le 14 décembre. De nombreuses fautes commises par les automobilistes sont désormais beaucoup plus sévèrement punies.

C'est notamment le cas des excès de vitesse - avec une amende minimale de 173 euros pour un dépassement de la limite autorisée supérieur à 10km/h -, de la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, du non port de la ceinture de sécurité ou encore du stationnement dans les voies réservées aux bus ou sur les places pour personnes handicapées. Mais la plus grande nouveauté concerne une infraction qui explose dans ce pays, l'Italie, comme partout ailleurs : l'usage du téléphone au volant. Pour dissuader les conducteurs de pianoter sur leur écran pendant leurs trajets ou de regarder des vidéos, le Code de la route prévoit une sanction beaucoup plus sévère.

© 123RF

Déjà, celui qui est repéré par la police en train de se servir de son Smartphone en conduisant se voit infliger une amende allant de 250 à...1 000 euros. La note est encore plus salée en cas de récidive : de 350 à 1 400 euros. Mais la grande nouveauté, c'est que l'usage du téléphone au volant débouche maintenant sur une autre sanction. A la pénalité financière vient s'ajouter la suspension du permis de conduire. Les autorités italiennes ont décidé d'instaurer des suspensions courtes, d'une durée de 7 jours dans le cas où l'infraction est commise par un conducteur ayant au moins 10 points sur son permis, et de 15 jours pour celui à qui il reste déjà moins de 10 points.

Aussi, si l'utilisation du Smartphone est identifiée comme la cause d'un accident de la route alors la durée de la suspension du permis de conduire est doublée (14 et 30 jours). Face à un problème qui touche tous les pays, notamment chez les conducteurs les plus jeunes, il est tout à fait envisageable que la France s'inspire prochainement de son voisin transalpin pour lutter contre ce phénomène. Et quand on sait qu'en 2023 plus de 555 000 contraventions pour usage du téléphone au volant ont été dressées dans l'Hexagone, nul doute qu'une telle réglementation ferait fureur.