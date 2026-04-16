L'éponge de cuisine ne doit pas être changée toutes les deux semaines ou tous les mois - un expert donne le bon moment

L'éponge est l'objet le plus sale de la cuisine. Voici les signes qu'il est vraiment temps de la remplacer.

Comme beaucoup, vous attendez que votre éponge s'effrite pour la remplacer. Pourtant, vous devriez le faire bien avant ! Ce petit objet n'a l'air de rien posé sur le bord de l'évier, et même si il paraît encore utilisable, c'est un véritable nid à bactéries si il n'est pas remplacé régulièrement.

Selon une étude microbiologique de l'Université de Furtwangen en Allemagne, publiée dans la revue Scientific Reports, une éponge peut contenir jusqu'à 50 à 54 milliards de bactéries par cm³. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une densité bien plus élevée que sur une cuvette de toilettes, et comparable à celle… des matières fécales. Cette même étude a aussi montré la présence d'environ 362 espèces différentes de bactéries dans des éponges usagées, dont certaines potentiellement pathogènes, comme E. coli, Salmonella... Vous comprenez donc l'importance de remplacer votre éponge de cuisine un peu plus souvent.

Si l'éponge est un nid à bactérie, c'est tout simplement car elle est en contact avec de la nourriture, dont parfois de la viande crue, mais aussi car elle reste dans un environnement humide, l'endroit préféré des bactéries pour proliférer. Contrairement aux brosses à vaisselles ou aux chiffons, qui sèchent plus vite, les éponges sont conçues pour absorber et retenir l'humidité. Elles ne sèchent donc jamais ou presque entre deux utilisations.

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A quelle fréquence faut-il changer d'éponge pour éviter de répandre tout un tas de bactéries sur la vaisselle, ou le plan de travail ? L'ANSES ne donne pas de fréquence type et les spécialistes soulignent que ça dépend de l'utilisation. Une éponge qui a nettoyé une planche avec de la viande crue ou du jus de viande crue sera à changer plus rapidement qu'une éponge qui a simplement nettoyé une table avec des miettes.

Spring, marque de produits ménagers, conseille à titre indicatif "de jeter votre éponge au bout d'une semaine pour la remplacer par une toute neuve". Mais au delà du calendrier, il faut tenir compte de signes qui ne trompent pas et qui vous montrent qu'il est temps de la remplacer. "Il ne faudra pas attendre ce délai si vous constatez qu'elle sent mauvais, qu'elle s'effrite ou encore qu'elle est pleine de graisse" explique cette marque experte en la matière.

Le délai d'une semaine est valable surtout si vous cuisinez souvent, faites la vaisselle à la main, manipulez de la viande crue ou utilisez votre éponge plusieurs fois par jour. Vous pouvez attendre deux semaines si vous l'utilisez peu. Mais attention, attendre deux semaines est parfois risqué, même pour une utilisation modérée. Plus on attend, plus le risque de propagation des bactéries sur la vaisselle et les surfaces augmente.

La marque donne également quelques conseils pour prendre soin de votre éponge et prolonger un peu sa durée de vie. Il faut bien la rincer, l'essorer au maximum, et la "placer sur une surface sèche et dans un environnement non humide, autrement dit pas dans l'évier".

Vous pouvez aussi la désinfecter. Pour cela, vous pouvez la passer au lave vaisselle, la plonger dans un mélange de vinaigre blanc et d'eau chaude pendant 30 minutes avant de la rincer, ou encore de la gorger d'eau de la passer "2 minutes au micro-ondes, à puissance maximale" (850 W ou plus) conseille la virologue Océane Sorel sur son compte Instagram. Prudence toutefois en la sortant du micro-ondes, elle risque d'être très chaude !