Trop de gens font cette erreur quand ils mangent une raclette - ils le regrettent vite

C'est la pire chose à faire quand on mange une raclette...

La saison de la raclette est lancée ! Si certains l'apprécient toute l'année, c'est bien au moment de l'automne et de l'entrée dans l'hiver que la raclette a la cote. C'est même l'un des plats préférés des Français. Ils apprécient son côté réconfortant à l'automne quand la lumière diminue et que les fêtes de fin d'année sont encore loin. Ce plat savoureux et convivial originaire de Suisse est facile à faire et plaît au plus grand monde. Il a toutefois un inconvénient majeur : il est particulièrement riche.

Vous ne le savez peut-être pas mais il existe justement une erreur fréquente que beaucoup de gens commettent pendant ce festin hivernal : alterner les poelons de raclette avec de grands verres d'eau ! La tentation est grande, surtout quand la chaleur de l'appareil a déjà bien envahi la pièce. Les amateurs de ce plat délicieux peuvent regretter cette décision.

Quelle en est la raison ? La première tient à la nature et la composition de ce plat : la raclette est un mets complet. Fromage fondu, pommes de terre, charcuterie, le plus souvent accompagnés de cornichons et d'autres condiments forment un repas riche. Lorsque vous dégustez ce plat chaud et réconfortant, votre palais s'acclimate à la chaleur et aux saveurs riches. Boire de l'eau froide pendant ou juste après la raclette crée un contraste thermique brutal.

La première conséquence est tout simplement d'altérer votre goût. L'expérience gustative d'une bonne raclette en sera un peu gâchée Plutôt que de recourir à l'eau, envisagez des alternatives qui complètent mieux la raclette. Un vin blanc sec, par exemple, peut être un choix judicieux, car il accompagne bien les saveurs riches du fromage et des charcuteries. Les tisanes chaudes ou les infusions légères peuvent également être des options agréables sans créer le contraste thermique indésirable.

Mais ce n'est pas tout ! Boire de l'eau tempérée ou fraîche pendant un repas comme la raclette, a aussi un impact sur les minutes et les heures qui suivront votre repas. Cette pratique va vous gêner en créant une sensation de lourdeur. La meilleure boisson à boire avec une raclette pour éviter les maux de ventre va vous surprendre. Le thé noir est la boisson recommandée par beaucoup. Hydratant, il est meilleur pour la digestion. Vous pourrez ainsi vous coucher tranquillement après une raclette complète et sans douleurs. Prêt à enchaîner dès le lendemain avec les restes de fromage ou de charcuterie ?