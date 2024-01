La meilleure technique pour presser un citron sans presse-agrume - deux fois plus de jus

Le presse-agrume n'est pas nécessaire pour presser un citron. Mais pour avoir le maximum de jus, ne faites pas cette erreur que tout le monde fait.

Que ce soit pour assaisonner un plat, préparer une boisson rafraîchissante ou simplement ajouter une touche d'acidité à vos recettes, le citron est un ingrédient phare de tous les cuisiniers professionnels ou amateurs. Si presser un citron ou un citron vert sans presse-citron peut sembler un défi, avec quelques astuces simples, vous pouvez extraire tout le jus de ce fruit acidulé sans avoir besoin d'équipement spécialisé, et sans en perdre une goutte. Mais attention de ne pas faire l'erreur que tout le monde fait.

Le méthode la plus simple consiste tout simplement à le presser à la main en le roulant, pour extraire le jus du citron. Roulez fermement le citron sur une surface plane avec la paume de votre main. Cela aide à détendre les membranes à l'intérieur, facilitant l'extraction du jus. Coupez le citron en deux moitiés égales. Tenez une moitié du citron au-dessus d'un récipient et pressez-le fermement avec vos doigts, en utilisant vos pouces pour presser le côté coupé. Répétez le processus avec l'autre moitié.

Vous y aviez pensé bien sûr, mais vous en avez marre de perdre la moitié du jus de votre citron et de devoir presser comme un forcené. La raison est simple, comme nous, vous pressez votre citron de la mauvaise manière, à l'envers. Et oui, il y a un sens pour couper le citron, et personne ne nous l'avait dit !

Comme la plupart des gens, quand vous coupez votre citron en deux, vous le coupez dans le sens de la largeur. C'est à ce moment que vous faites erreur. Ainsi, le pressage ne sera pas optimal, les membranes séparant les quartiers faisant barrière au jus. Le magazine américain Bon Appétit nous explique que nous faisant fausse route et qu'il faut tout simplement couper le citron dans l'autre sens, dans la longueur. Ainsi le jus s'extrait plus facilement.

Voici comment procéder au coupage de votre citron. Découpez dans la longueur en 3 parties plus ou moins égales autour du centre nervuré. Une fois coupées, ces nervures feront des lignes et ne seront plus en forme d'étoile comme habituellement. Il ne vous reste plus qu'à presser le citron comme expliqué au dessus. Ainsi vous récolterez deux fois plus de jus !

Pour vous faciliter la tache, vous pouvez aussi vous aider d'une fourchette en perçant la pulpe du morceau de citron à plusieurs reprises. En maintenant le citron au-dessus d'un récipient, pressez-le fermement tout en le tournant légèrement avec la fourchette pour extraire le maximum de jus. Cela vous demandera moins de force et sera tout aussi efficace.