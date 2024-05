Il met des pastilles de lave-vaisselle dans les toilettes - voici ce qu'il se passe

Cette astuce permet de nettoyer sans trop d'efforts des toilettes très sales et de faire disparaître les dépôts et les tâches.

L'urine contient des minéraux et des substances chimiques comme l'urée. Si on ne tire pas la chasse après avoir uriné, ces substances peuvent s'accumuler, se cristalliser et former des dépôts ou des taches. De plus, l'urine peut fournir un environnement propice à la croissance de bactéries, qui peuvent également causer des taches sombres ou noires. Dans ce cas, les toilettes peuvent rapidement devenir difficiles à nettoyer.

Vous avez essayé de nombreuses techniques, mais rien n'y fait, des traces persistent. Comment faire ? Une solution, démontrée dans une vidéo Youtube, est d'utiliser des tablettes pour lave-vaisselle. Ces tablettes ne sont généralement pas effervescentes. Elles sont conçues pour se dissoudre lentement lorsqu'elles sont exposées à l'eau à l'intérieur du lave-vaisselle, libérant progressivement leurs ingrédients actifs pour le nettoyage et la décomposition des résidus alimentaires. Et cette caractéristique va être d'une grande utilité pour nettoyer les toilettes salies.

© ReaLiia - stock.adobe.com

Voici comment procéder :

Mettez deux tablettes pour lave-vaisselle dans vos toilettes avant de vous coucher le soir

Attendez le lendemain matin ; les tablettes seront dissoutes et auront libéré leurs agents nettoyants pendant la nuit

Utilisez une brosse de toilette pour frotter vos toilettes, les dépôts et les tâches vont partir toutes seules

Rincez les toilettes à fond avec de l'eau.

Il est important de noter que les tablettes pour lave-vaisselle peuvent contenir des produits chimiques qui peuvent endommager les surfaces de certaines toilettes si elles sont mal utilisées. Faites toujours un essai sur une zone peu visible de vos toilettes. Enfin, n'oubliez pas de maintenir une routine de nettoyage régulière pour vos toilettes. L'utilisation de tablettes pour lave-vaisselle peut être une solution pratique et surprenante à des problèmes courants de salle de bain, mais il est toujours important d'utiliser des produits de nettoyage courants et un entretien régulier pour garder les toilettes hygiéniques et propres.