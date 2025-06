De la cannelle dans l'eau de nettoyage - Tout le monde devrait connaître cette astuce de grand-mère

Personne ne le fait, pourtant, mettre de la cannelle dans l'eau de nettoyage a plusieurs avantages.

Alors que les produits ménagers envahissent les rayons des supermarchés, de plus en plus de français sont à la recherche d'astuces plus naturelles, moins nocives pour la santé et surtout moins chères pour faire leur ménage. Les astuces de grand-mère transmises de génération en génération ont donc la côte ! Ici, pas de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude, mais une épice : la cannelle.

La cannelle : on aime ou on aime pas ! Plutôt connue en cuisine, cette épice peut aussi être utilisée à la maison pour faire le ménage, et pas seulement pour parfumer votre intérieur. Par exemple, elle fait des miracles pour nettoyer et faire briller les sols ! Mais elle a bien d'autres atouts, entre autre celui de posséder des propriétés antibactériennes naturelles. Saviez-vous que lorsqu'elle est utilisée comme produit nettoyant, elle peut tuer jusqu'à 20 types de bactéries différents ? Voici tous les bienfaits de cette astuce insolite.

Pour nettoyer vos sols, la méthode est vraiment simple. Remplissez un seau avec 5 litres d'eau chaude. Ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle et une cuillère à café de cannelle en poudre. Laissez infuser quelques minutes, puis utilisez cette eau pour laver vos sols ou essuyer vos surfaces. En plus de nettoyer en profondeur, la cannelle laisse une odeur douce, réconfortante et durable qui remplace avantageusement les parfums chimiques des produits industriels. Vous pouvez aussi remplacer la cannelle en poudre par des bâtons de cannelle. Pour cela, faites bouillir plusieurs bâtons de cannelle dans l'eau et utilisez le mélange obtenu pour nettoyer le sol.

Cette méthode est sans risque pour vos surfaces. Vos sols ne seront ni rayés, ni collants, ni décolorés après le nettoyage. C'est aussi une méthode sans danger pour les enfants. Les parents n'ont pas à s'inquiéter si leurs bambins entrent en contact avec l'eau de nettoyage à la cannelle.

Enfin, cette astuce possède un autre atout, bien pratique au printemps et en été. Ce petit ajout dans votre eau de nettoyage a également des vertus répulsives. L'odeur de la cannelle est désagréable pour certains insectes comme les fourmis, les moustiques ou les mites. Nettoyer les plinthes, les rebords de fenêtres ou les coins sombres avec cette eau permet donc de repousser naturellement ces indésirables, sans avoir recours à des produits toxiques. Pour un effet répulsif plus durable, vous pouvez placer des bâtons de cannelle sur les rebords de fenêtre ou dans les endroits où les petites bêtes aiment s'installer. Cela va les éloigner.