Muguet : fleuristes, livraison, vente à la sauvette... Comment l'offrir cette année ?

MUGUET - Comme chaque année, le 1er mai est l'occasion d'offrir à ses proches un brin de muguet porte-bonheur. Mais avec les restrictions sanitaires liées à la Covid 19, sera-t-il possible d'en acheter chez votre fleuriste ou à la sauvette cette année ? On fait le point.

[Mis à jour le 28 avril à 10h27] Le brin de muguet est un symbole du 1er mai. Cette fleur a la réputation de porter bonheur, c'est pour cela que l'on aime s'en acheter un bouquet ou en offrir à ses proches début mai. Cette année étant particulière avec le confinement et les restrictions sanitaires, beaucoup se posent la question de savoir comment se procurer un brin de muguet cette année. Les fleuristes sont-ils ouverts ? Peut-on en faire livrer le week-end du 1er mai ? Pourra-t-on en acheter à la sauvette ? Lundi, le ministère de l'Agriculture a annoncé : " Dans le contexte sanitaire actuel, un dispositif particulier est prévu pour permettre à la fois la célébration de cette tradition populaire et le respect du protocole sanitaire en vigueur ". La vente de muguet est donc autorisée cette année. Pour vous en procurer le jour J, plusieurs solutions :

Rendez-vous chez votre fleuriste , jardinerie ou dans les enseignes de grande distribution. Malgré le confinement, ces commerces sont considérés comme des commerces essentiels et restent donc ouverts.

, jardinerie ou dans les enseignes de grande distribution. Malgré le confinement, ces commerces sont considérés comme des commerces essentiels et restent donc ouverts. La traditionnelle vente à la sauvette par les particuliers. Elle est également autorisée cette année sous certaines conditions : rassemblements limités à 6 personnes, respect des mesures de restriction de déplacement et de couvre-feu, mais aussi des gestes barrières (distanciation entre les personnes, masque et lavage des mains). Le ministère de l'Agriculture a précisé "la collecte de muguet par les particuliers devra se faire entre 6 heures et 19 heures et dans la limite d'un périmètre de dix kilomètres autour de leur lieu d'habitation ".

par les particuliers. Elle est également autorisée cette année sous certaines conditions : rassemblements limités à 6 personnes, respect des mesures de restriction de déplacement et de couvre-feu, mais aussi des gestes barrières (distanciation entre les personnes, masque et lavage des mains). Le ministère de l'Agriculture a précisé "la collecte de muguet par les particuliers devra se faire entre 6 heures et 19 heures et dans la limite d'un périmètre de dix kilomètres autour de leur lieu d'habitation ". La livraison : la meilleure solution pour faire plaisir à vos proches habitant dans une autre ville. De nombreuses enseignes proposent une livraison de muguet à domicile, même pour une livraison le 1er mai.

Malgré le confinement et les restrictions de fermeture pour certains commerces non essentiels, les fleuristes peuvent rester ouverts en avril. Vous pourrez donc facilement vous en procurer le 1er mai pour fleurir votre maison ou appartement. Mais malheureusement, en raison de la restriction de circulation sur le territoire français, vous ne pourrez pas rendre visite à vos proches pour leur offrir un joli brun de muguet porte-bonheur. La solution : la livraison de muguet à domicile. Voici une liste d'enseignes non exhaustive où vous pouvez acheter et faire livrer votre muguet pour début mai :

- Aquarelle : comme chaque année l'enseigne vous propose la livraison de muguet des bois parfumé du 20 avril au 1er. Le petit plus, il est cueilli avec ses racines pour que vous puissiez le replanter pour l'année prochaine.

- Interflora : bonne nouvelle, Interflora livre le muguet même le 1er mai.

- Florajet : des brins de muguet à la composition florale spéciale 1er mai, Florajet vous propose la livraison à domicile du muguet porte-bonheur en 4h, dans toute la France à l'occasion du 1er mai. Il ne faudrait pas s'en priver !

- France Fleurs : à l'occasion du 1er mai, France Fleurs vous propose la livraison de muguet à vos proches et promet une expédition partout en France en 24h. N'hésitez à passer commande en avance.

- Bloom & Wild : en pot, en vase, en brin ou en bouquet, Bloom & Wild vous propose la livraison à domicile de muguet dès le 23 avril. Programmez dès maintenant la livraison.

- 123 Fleurs : vous trouverez forcément votre bonheur chez 123 Fleurs pour faire livrer du muguet à vos proches à l'occasion du 1er mai. Ils livrent partout en France, même le week-end du 1er mai. Profitez-en !

Savez-vous pourquoi le muguet est à l'honneur le jour de la Fête du travail ? Si la fleur à clochettes blanches est vendue le 1er mai, c'est d'abord une question de tradition qui remonte à 1561. Charles IX, qui avait reçu un brin à cette date, décida d'en offrir aux dames de la cour chaque année. Puis la tradition est devenue réellement populaire en 1900 où le muguet se retrouva au centre d'une fête organisée par les couturiers parisiens le 1er mai. Dans le langage des fleurs, le muguet est un porte-bonheur depuis le Moyen-Age, tout simplement parce qu'il symbolise le retour du printemps et annonce les beaux jours. Mai était aussi le mois des mariages et les fiancés accrochaient un bouquet de muguet à la porte de leur future épouse. Lorsque vous recevrez ou offrirez du muguet, comptez le nombre de clochettes : s'il y en a 13, c'est un symbole de félicité éternelle !

A l'occasion du 1er mai, c'est le moment de partager un brin ou un bouquet de muguet avec vos proches. Le muguet célèbre l'arrivée du printemps et représente un véritable porte-bonheur. Nous avons pensé à tous ceux qui ne pourraient pas offrir du muguet en personne. Nous avons ainsi sélectionné pour vous les plus belles photos et images de muguet pour que vous puissiez envoyer un peu de chance à vos amis et votre famille. Muguet en brin, bouquet de muguet, image de muguet porte-bonheur ou plutôt photo de muguet dans un jardin... Vous n'avez plus qu'à faire votre choix ! Choisissez une image ou une photo, cliquez sur la loupe et faites un clic droit pour "enregistrer sous" le muguet qui vous plait :

Pour porter bonheur à vos amis et à votre famille, vous pouvez leur envoyer une carte muguet du 1er mai. Nos cartes animées créeront la surprise dans les boîtes mails pour célébrer la fête du travail. Vous pouvez programmer l'envoi de votre carte au destinataire de votre choix et elle sera envoyée avec votre message à la date et à l'heure indiquée. Que vous préfériez une photo ou une image de muguet, voici notre sélection :

Les clochettes du muguet ne manquent pas de séduire chaque année mais faire entrer la fleur du 1er mai dans nos intérieurs n'est pas sans risque parce qu'elle renferme de la convallarine, une substance très toxique. Il vous faudra donc être vigilant si vous achetez un brin de muguet ou un bouquet. Ne laissez ainsi jamais les bébés et jeunes enfants jouer avec du muguet et appelez tout de suite un centre antipoison si malgré votre vigilance votre enfant a mâchouillé un brin de muguet. Vous devrez également être particulièrement vigilant si vous possédez des animaux de compagnie car l'ingestion peut provoquer une intoxication mortelle. Sachez que la totalité de la plante est toxique et même l'eau du vase. Veillez donc à placer vos brins de muguet dans un endroit inaccessible pour les chats, chiens et autres compagnons.

© Profotokris - Fotolia

Dans les régions où les hivers sont plutôt doux, le muguet se plante au milieu de l'automne. Pour les endroits les plus exposés au froid hivernal, il sera bon d'attendre la fin des gelées, courant du mois de mars. Il faut planter les griffes (partie souterraine de la tige comportant plusieurs racines ainsi qu'un bourgeon vivant) assez peu profondément pour que le bourgeon dépasse du sol. Ce dernier doit être frais, meuble et suffisamment riche. Préférez du compost à de l'engrais.

Si vous plantez votre muguet en pleine terre, choisissez un endroit s'apparentant à un sous-bois afin d'offrir de l'ombre et de l'humidité à la plante. Si vous souhaitez un véritable massif, comptez une quinzaine de griffes par m². Mais si vous êtes patient(e), votre muguet proliférera tout seul s'il se sent bien là où il est.

Le muguet planté ou en pot ne réclame aucun autre entretien qu'un arrosage régulier. Son pire ennemi : un sol sec qui emprisonne ses racines. Alors n'hésitez pas à l'arroser un peu chaque soir, particulièrement en été, mais ne mouillez pas le feuillage qui le supporte mal. Si vous avez reçu du muguet en pot, vous pourrez facilement le planter au jardin après sa floraison. Lorsque les brins sont coupés, ils faut penser à tailler le bas des tiges en biais et à les placer dans un vase rempli d'eau de moitié en veillant à ce que les feuilles ne trempent pas dans l'eau. Evitez de placer le vase au soleil ou dans un courant d'air. Pour conserver le muguet plus longtemps, changez l'eau régulièrement.

Le muguet fleurit normalement de fin avril à mi-mai soit juste à temps pour être venu le 1er mai en guise de porte-bonheur. Sa floraison est très courte, mais pour une culture en appartement, il est possible de jouer avec la lumière afin d'accélérer ou de ralentir le processus, ceci dans l'optique d'avoir de jolies clochettes au 1er mai.