Ces fleurs sont à planter dès maintenant pour avoir des couleurs garanties au printemps

Certaines espèces à bulbes peuvent être plantées dès le mois de février pour offrir de belles fleurs au printemps mais aussi cet été.

Alors que l'hiver commence à s'estomper, il est temps de penser à préparer votre jardin pour le printemps. Certaines fleurs doivent être plantées dès maintenant pour assurer une explosion de couleurs et de parfums dès les premiers jours du printemps. Pour ceux qui aiment attirer la faune comme les papillons et les abeilles, les liatris sont un choix judicieux. Originaires d'Amérique du Nord, ces plantes vivaces produisent de grandes fleurs violettes qui forment des touffes pouvant être divisées au printemps. Plantez ces bulbes dans un sol bien drainé et dans une zone lumineuse, à environ 5 centimètres de profondeur pour de meilleurs résultats.

Pour ajouter de la variété et de la couleur, les renoncules sont un excellent choix. Ces bulbes printaniers offrent une gamme étendue de couleurs vives. Plantées en février dans un sol riche mais bien drainé, et situées au soleil ou à la mi-ombre, elles fleuriront durant l'été. Les giroflées d'été, tout aussi parfumées, sont également à planter dès février. Ces fleurs, qui prospèrent dans un sol argileux ou calcaire, commencent à fleurir en mai et continuent tout l'été, enrichissant votre jardin de leurs couleurs et de leurs senteurs.

Ceux qui ont davantage la main verte peuvent opter pour les narcisses ou les jacinthes mais elles nécessitent plus de soins et de méthode. Ces bulbes ont besoin d'une période de froid pour fleurir, ce qui implique de surveiller la météo et de leur apporter une attention constante. Pour accélérer leur floraison, exposez-les d'abord à des températures basses de 5 à 10 degrés Celsius pendant plusieurs semaines, puis plantez-les dans des pots et placez-les dans une serre où la température est plus élevée. Cette méthode induit une floraison précoce, dès la fin du mois de février, simulant l'arrivée du printemps.

La jacinthe du Cap est une autre option facile pour votre jardin. Cette plante, connue pour ses délicates clochettes parfumées évoquant la vanille, est idéale pour les jardins, jardinières ou pots. Pour une floraison optimale tout au long de l'été, plantez la jacinthe du Cap dès février dans un sol alcalin ou neutre. L'un de ses grands avantages est qu'une fois plantée, elle nécessite peu d'entretien, ne demandant qu'un arrosage minimal durant les périodes sèches de l'été.

Quelles couleurs choisir ? La jacinthe en pot, avec son parfum délicieux, est disponible en diverses couleurs comme le rose, blanc, bleu, pourpre, saumon ou jaune pâle. Le narcisse en pot offre également une grande variété, allant des narcisses en grappes au parfum délicat aux fleurs en forme de trompettes, petites ou grandes, y compris à fleurs doubles. Les couleurs principales sont le blanc et le jaune, mais il existe aussi des variétés bicolores avec des touches de saumon et d'orange. De quoi créer un véritable festival de couleurs dès l'arrivée des beaux jours...