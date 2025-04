Les chercheurs ont trouvé son secret : cette plante est la seule à pouvoir tuer les frelons asiatiques

Cette plante peut s'avérer redoutable pour les frelons asiatiques

Désormais présents partout en France, les frelons asiatiques inquiètent de plus en plus. Ils continuent chaque année de faire des ravages dans nos écosystèmes en attaquant des colonies d'abeilles entières. Ils peuvent aussi devenir dangereux pour l'homme. S'il n'est pas naturellement agressif envers nous, le frelon asiatique peut tout de même devenir dangereux s'il se sent menacé, notamment près de son nid, souvent placé en hauteur.

Ses piqûres sont ainsi plus douloureuses que celles des guêpes ou des abeilles et peuvent provoquer des réactions allergiques sévères (choc anaphylactique dans certains cas), mais aussi des douleurs intenses et inflammations. La piqûre représente également un danger accru en cas d'attaques en groupe, ce qui peut être fatal si on est piqué plusieurs fois.

Pour faire face à cette invasion, les humains ont développé plusieurs stratégies de défense, notamment la pose de pièges ou encore les ennemis naturels. Mais ces solutions ont leurs limites et la recherche de méthodes plus efficaces reste une priorité de nombreux chercheurs. Cela tombe bien, une solution existe peut-être déjà dans notre environnement. Des études ont révélé qu'une plante serait capable de tuer des frelons asiatiques : la Sarracenia, également connue sous le nom de "plante trompette".

© Lucia - stock.adobe.com

Cette plante carnivore, originaire d'Amérique du Nord, attire ses proies grâce à un liquide sucré sécrété à l'intérieur de ses feuilles en forme d'urnes. Attirés par cette substance appétissante, les insectes tombent dans le piège et se retrouvent piégés par la paroi glissante de la plante.

Progressivement, ils sont digérés par les enzymes et les bactéries présentes dans le liquide digestif. Contrairement à d'autres plantes carnivores, comme les Dionées ou les Nepenthes, la sarracénie pourpre semble particulièrement efficace pour capturer les frelons asiatiques. Les chercheurs ont observé que ces derniers sont attirés par son nectar et s'y engouffrent, incapables de s'échapper.

La sarracénie pourpre pourrait-elle dès lors représenter une méthode naturelle et écologique pour limiter la prolifération des frelons asiatiques ? Contrairement aux pièges artisanaux qui capturent de nombreux insectes non ciblés, cette plante ne semble pas affecter d'autres espèces locales en dehors des insectes nuisibles qu'elle attire déjà naturellement.

Bien que prometteuse, cette solution nécessite encore des études approfondies. Les chercheurs examinent notamment l'efficacité réelle de la sarracénie pourpre dans différents environnements et sa capacité à survivre dans des climats variés. Surtout, la sarracénie ne pourrait pas être utilisée seule comme système de piège massif, parvenant à l'état naturel à capturer trop peu de frelons asiatiques à la fois. En revanche, le liquide sucré qu'elle sécrète intéresse beaucoup les chercheurs. Ce liquide, si on parvient à le reproduire, pourrait ainsi devenir un piège redoutable pour le frelon asatique...