Je suis un expert en lutte antiparasitaire, voici une méthode simple pour vous débarrasser des mouches en été

Vous avez tout essayé mais les mouches continuent de bourdonner et de voler dans votre cuisine ? Un expert nous explique comment les éliminer en fabriquant un piège qui vous coûtera moins de 4 euros.

Vous adorez l'été, mais moins les mouches qui vont avec... Dès que les beaux jours sont là, vous partez la chasse aux mouches, tapette à la main ! Vous ne souhaitez pas avoir recours aux répulsifs et avez essayé un bon nombre de techniques naturelles, mais rien n'y fait, elles reviennent toujours pour trouver à manger dans votre votre maison. La bonne nouvelle, il est possible de fabriquer un piège facilement, avec des produits naturels, qui est très efficace contre les mouches aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour moins de 4 euros selon un expert en lutte antiparasitaire, interrogé par le journal anglais The Express.

Pour cet expert, qui travaille pour la société spécialisée Rentokil, se débarrasser des mouches est très important car elles sont "porteuses de maladies". Voici le pas à pas du piège à réaliser avec seulement trois aliments de base que vous avez peut être déjà chez vous. Vous aurez besoin de liquide vaisselle, de miel et de vinaigre de cidre de pomme.

Remplissez un bol à moitié de vinaigre de cidre. Ajoutez quelques gouttes de miel et quelques gouttes de liquide vaisselle. Mélangez bien. Enveloppez le bol de film plastique alimentaire (il doit être bien tendu). Avec une fourchette, faites des trous dans le plastique. Les trous doivent être suffisamment grands pour que les mouches puissent passer. Placez le piège dans la cuisine par exemple.

Les mouches vont être attirées par le mélange, et une fois dans le bol, elles seront prises au piège dans le liquide collant et ne pourront plus ressortir. N'hésitez pas à faire plusieurs pièges pour en mettre dans différentes pièces, et même sur votre terrasse. Bon à savoir : si vous n'avez pas de miel, n'hésitez pas à le remplacer par du vin, c'est tout aussi efficace.