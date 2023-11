Envahi de punaises vertes ? Eloignez-les facilement avec ce produit naturel

Elles arrivent chez vous pour passer l'hiver au chaud. Ne les tuez pas, voici comment s'en débarrasser avec quelques gouttes d'un produit naturel.

Vous les avez peut être croisées chez vous, les punaises vertes (ou punaisés des bois) sont particulièrement présentes cette année dans nos maisons et appartements. Très envahissantes, ces petites bêtes peuvent mesurer jusqu'à 1,5 cm et devenir très encombrantes. Elles sont inoffensives pour l'homme, mais il n'est jamais agréable de tomber nez à nez avec elles chez soi, surtout qu'elles peuvent être nombreuses, spécialement cette année. S'il n'existe pas de traitement chimique dédiée à la lutte contre les punaises vertes, une solution naturelle à base d'huile essentielle est très efficace.

En automne, les punaises vertes viennent se coller sur les fenêtres, les murs, les plafonds de nos habitations pour s'abriter au chaud. Et quand elles volent, elles font un bruit vraiment désagréable. Mais ce n'est pas tout. Elles sont difficiles à éliminer, et il est vivement déconseillé de les écraser, mais aussi de les effrayer. Si elles se sentent menacées, elles vont activer leur système de défense et dégager une odeur nauséabonde, très désagréable pour nous. Voici donc une solution pour les empêcher d'entrer.

L'idée est de faire une barrière avec une odeur dont les punaises vertes ont horreur, celle de la menthe. Mélangez dans un vaporisateur 200 ml d'eau avec 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de menthe ou d'eucalyptus. Vaporisez la préparation sur les endroits de passage des punaises, mais aussi les endroits qu'elles aiment coloniser. Cette solution est très momentanée, mais très efficace. Elle les éloigne sur le coup, mais il faut absolument renouveler l'opération tous les jours, sinon les bêtes peuvent revenir. Pensez bien à pulvériser le produit tous les matins ou tous les soirs.

Si vous ne souhaitez pas utiliser d'huile essentielle, par exemple car vous êtes enceinte ou que vous avez un bébé ou un enfant en bas âge à la maison, vous pouvez faire infuser dans de l'eau chaude des feuilles de menthe hachées (l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupes) dans 250 ml d'eau chaude. Laissez la préparation refroidir et transvasez-la dans un vaporisateur. Procédez de la même façon qu'avec la solution aux huiles essentielles.