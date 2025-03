Ce n'est pas que de la saleté : cette trace rose sur votre lavabo est à surveiller, elle montre un vrai danger

Vous avez remarqué des traces roses dans votre salle de bains ? Attention, il ne s'agit pas d'une simple saleté mais d'un signe révélateur de la présence d'une menace sérieuse.

Votre salle de bains a peut-être un nouvel occupant indésirable et il est temps de s'en débarrasser. Si vous avez constaté l'apparition d'une substance visqueuse rose près de la bonde de votre lavabo, dans votre baignoire ou encore sur votre rideau de douche, ne la négligez pas. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas de moisissure ou d'un simple dépôt de calcaire, mais bien de l'œuvre d'une bactérie connue sous le nom de "Serratia marcescens".

Cette bactérie prolifère dans les environnements humides et se nourrit des résidus graisseux laissés par le savon et le shampoing. Et elle ne se contente pas de laisser un petit voile rose inésthétique dans nos lavabos... Longtemps considérée comme inoffensive, elle est bien à risque, en particulier pour les personnes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. La bactérie "peut provoquer des infections intestinales, urinaires ou thoraciques chez les personnes immunodéprimées", résume le docteur Karan Rajan, chirurgien britannique qui a récemment évoqué le sujet sur son compte TikTok.

Il est également revenu sur les risques encourus en cas de contact avec cette bactérie. Si elle pénètre dans les yeux ou une plaie ouverte, elle peut provoquer des infections. La "Serratia marcescens" peut être à l'origine d'infections urinaires ou pulmonaires et de difficultés respiratoires.

Alors comment s'en débarrasser ? Il est primordial d'agir rapidement et de manière radicale pour éviter sa propagation. Un nettoyage en profondeur de la salle de bains est nécessaire, en utilisant des produits désinfectants puissants comme l'eau de Javel. Il est conseillé de frotter énergiquement les zones contaminées et de bien rincer. L'usage de gants et de lunettes de protection est également recommandé pendant ce grand nettoyage qui devra être minutieux, cette bactérie étant réputée plutôt coriace !

Pour prévenir la réapparition de cette bactérie décidément tenace, il est ensuite essentiel d'entretenir régulièrement sa salle de bains et de la garder la plus sèche et aérée possible. Pensez à ouvrir la fenêtre après chaque douche et nettoyez fréquemment les surfaces avec des produits désinfectants pour limiter les risques.