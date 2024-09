Mort de James Earl Jones : une voix mythique du cinéma s'est éteinte à 93 ans

L'acteur américain James Earl Jones, connu pour avoir doublé les voix de Dark Vador dans Star Wars ou Mufasa dans Le Roi Lion, est décédé à l'âge de 93 ans.

Dans le milieu du cinéma et du doublage américain, c'était une légende. L'acteur James Earl Jones est mort à 93 ans, ont annoncé ses agents ce lundi 9 septembre au soir. Le comédien était surtout connu internationalement pour avoir prêté sa voix reconnaissable entre mille à des personnages mythiques, comme Dark Vador principalement dans la trilogie originale Star Wars (qu'il n'a pourtant pas interprété sur le plan physique, puisque c'est David Prowse qui est sous le masque) ou Mufasa dans Le Roi Lion.

Mais la carrière de James Earl Jones ne se limitait évidemment pas à ces deux voix mythiques, puisqu'il avait également une longue et prolifique carrière sur le petit et grand écran, mais également sur les planches de théâtre. Né en 1931 dans le Mississippi, rien ne le prédestinait au doublage puisqu'il souffrait de bégaiement, qui ont fini par être contrôlé dans son enfance.

Après s'être engagé dans l'armée américaine, il fait ses débuts d'acteur à la fin des années 1950 à Broadway. C'est dans l'adaptation anglaise de la pièce de Jean Genet The Blacks que l'acteur s'illustre au début des années 1960. Neuf ans plus tard, il est récompensé aux Tony Awards pour son rôle dans la pièce L'insurgé. Il sera également nommé aux Oscars et remportera un Golden Globe grâce à l'adaptation cinéma de cette pièce.

Au cinéma, son premier rôle se fait aux côtés de Stanley Kubrick, puisqu'il incarne le rôle d'un lieutenant dans Docteur Folamour. On l'a également aperçu dans A la poursuite d'octobre rouge, Jardins de Pierre ou encore Danger immédiat. On l'a également vu dans le rôle du roi Jaffe Joffer dans Un prince à New York ou dans Conan le barbare où il incarne le méchant Thulsa Down. Il reçoit en 2012 un Oscar d'honneur qui récompense l'ensemble de sa carrière.