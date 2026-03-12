Festival de Cannes 2026 : pourquoi Barbra Streisand recevra-t-elle une Palme d'or d'honneur ?

Le Festival de Cannes va rendre hommage à la chanteuse, actrice et réalisatrice lors de la prochaine édition, du 12 au 23 mai 2026.

La Croisette s'agite pour préparer la prochaine édition du Festival de Cannes. Du 12 au 23 mai 2026, les stars afflueront sur la ville de la Côte d'Azur, et les habitants de la commune vont vivre au rythme des films. Le jury présidé par le réalisateur Park Chan-Wook devra choisir lequel se verra octroyer la fameuse Palme d'or. Mais d'autres prix seront remis, comme la fameuse Palme d'or d'honneur qui vient célébrer l'ensemble d'une carrière.

Après avoir annoncé la venue de Peter Jackson pour la cérémonie d'ouverture, c'est au tour de Barbra Streisand de se voir célébrer. La chanteuse et actrice recevra une Palme d'or d'honneur lors de la soirée de clôture, le 23 mai 2026. "Elle est la synthèse légendaire entre Broadway et Hollywood, entre la scène du music-hall et le grand écran de cinéma, réagit Thierry Frémaux dans un communiqué de presse transmis par le Festival de Cannes. L'entendre chanter et la voir jouer font partie de nos plus belles années !" Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes assure que l'événement avait "à cœur de saluer une artiste qui s'est imposée par la force de son art et l'exigence de sa liberté."

Car Barbra Streisand s'est illustrée aussi bien sur le terrain musical que cinématographique. Elle a remporté deux Oscars, dont celui de la Meilleure actrice pour Funny Girl. Elle est aussi devenue la première femme à recevoir celui de la meilleure chanson originale en 1977 pour Evergreen. Elle est également la première femme à avoir remporté le Golden Globe de la Meilleure réalisation en 1984 pour Yentl, également sacré meilleure comédie musicale. C'est d'ailleurs dans ce genre particulier qu'elle s'est illustrée (Hello Dolly !, Une étoile est née) et dans la romance, avec Nos plus belles années sorti en 1973.

Peter Jackson également mis à l'honneur

Pour l'édition 2026, c'est un cinéaste connu pour avoir signé l'une des meilleures trilogies fantastiques du cinéma qui va recevoir cet honneur lors de la cérémonie d'ouverture du 12 mai 2026 : Peter Jackson. En célébrant le réalisateur de 64 ans, le Festival de Cannes entend "saluer une œuvre qui fusionne blockbusters hollywoodiens et films d'auteur, dans une volonté artistique et une audace technologique hors normes", est-il précisé dans le communiqué de presse. La présidente Iris Knobloch se réjouit, elle, d'accueillir "un réalisateur à la créativité débordante qui a offert au genre de l'heroic fantasy ses lettres de noblesse", tandis que le délégué général Thierry Frémaux estime qu'il est "un très grand technicien", "un immense conteur" et "un artiste imprévisible".

Impossible de ne pas connaître au moins de nom un film de Peter Jackson. Après quelques succès qui lui ont permis de se faire un nom dans la profession (Bad Taste en 1987, Braindead en 1992, Créatures célestes en 1994), le réalisateur signe une trilogie mythique : Le Seigneur des Anneaux. Il réalise les trois films de la saga, sortis entre 2001 et 2003, dont le dernier épisode, Le retour du roi, remporte les 11 Oscars pour lesquels il a été nommé. Il a ensuite réalisé une nouvelle adaptation de King Kong en 2005, avant de retrouver l'univers de Tolkien en signant la trilogie Le Hobbit de 2012 à 2014. Depuis, il réalise des documentaires (la série Get Back centrée sur les Beatles) et a travaillé sur un clip musical.

De son côté, Peter Jackson a déclaré dans un communiqué de presse partagé par le Festival de Cannes : "recevoir la Palme d'or d'honneur à Cannes sera l'un des plus grands moments de ma carrière. Cannes a joué un rôle décisif dans mon parcours de cinéaste. En 1988, j'ai participé au Marché du Film avec mon premier film, Bad Taste, puis, en 2001, nous avons projeté une séquence en avant-première du Seigneur des Anneaux. Je suis extrêmement reconnaissant envers le Festival de Cannes, qui a toujours célébré un cinéma audacieux et visionnaire, de me reconnaitre parmi les artistes dont le travail continue de m'inspirer."

Qui est le président du jury du Festival de Cannes 2026 ?

Les cinéphiles connaissent bien le réalisateur coréen de 62 ans. Park Chan-Wook a commencé à travailler dans l'industrie en 1988, en occupant plusieurs postes différents qui lui permettront de gagner de l'argent pour son premier long-métrage. Il signe un premier échec commercial en 1992, qui le pousse à devenir critique cinéma. Après plusieurs échecs, il réalise Joint Security Area, thriller politique sur la frontière entre les deux Corées sorti en 2000 qui attire 5 millions de spectateurs en salles et reçoit de nombreux prix.

Sa carrière est officiellement lancée : Park Chan-Wook signe ensuite ses oeuvres majeures : Old Boy, sorti en 2003, qui lui permet de décrocher le Grand Prix du Festival de Cannes ; Mademoiselle, sorti en 2016, en compétition pour la Palme d'or la même année ; Decision to leave, thriller romantique sorti en 2022, qui reçoit la même année le Prix de la Mise en scène à Cannes. Il a également été membre du jury en 2017, sous la présidence de Pedro Almodovar. C'est donc tout naturellement que le cinéaste, qui vient de sortir Aucun autre choix (présenté en compétition à la Mostra de Venise), a été choisi pour présider le jury du Festival de Cannes pour 2026.