Pas moins de 20 minutes d'applaudissements à Cannes : ce film a conquis le public et devient un favori pour la Palme d'or

C'est la plus grosse standing ovation depuis le début de la compétition cannoise : ce film espagnol ample et ambitieux devient l'un des favoris pour la Palme d'or.

C'est l'un des jeux préférés des médias américains : compter la durée des standings ovations pour déterminer les favoris avant l'annonce d'un palmarès cinématographique. Evidemment, le Festival de Cannes ne fait pas exception, et Deadline s'amuse à compter la durée que prennent les applaudissements à la fin des projections sur la Croisette. Quelques minutes polies ne témoigneraient pas d'une adhésion claire, tandis qu'une longue standing ovations témoignerait d'un concurrent sérieux pour la Palme d'or. Pour ce qui est des huées, le signal est clair, même si elles se font désormais rares à Cannes (l'équipe du film est présent pour les projections, il est de mauvais goût de siffler un long-métrage dans de telles conditions).

Evidemment, ce critère est à remettre en perspective : c'est le jury du Festival de Cannes, présidé par Park Chan-Wook cette année, qui décide seul du palmarès, quel que soit l'accueil du public présent lors de la projection. Mais ces applaudissements nourris peuvent témoigner d'un accueil chaleureux des spectateurs, qui peut être également partagé par le jurés. Pour cette 79e édition du Festival de Cannes, un film aurait atteint les 20 minutes de standing ovation, un record pour cette année 2026.

© Le Pacte

Il faut dire que La Bola Negra est exactement ce qu'il manquait dans cette compétition cannoise : une fresque historique ample, émouvante, ambitieuse, presque excessive dans ses choix de mise en scène grandiloquents et appuyés, mais totalement assumés.

Réalisé par Javier Calvo and Javier Ambrossi (surnommés "Les Javis"), ce drame historique met en scène trois hommes homosexuels à trois époques différentes (1932, 1937 et 2017). On découvre au fur et à mesure du film qu'ils sont tous liés à une oeuvre inachevée du poète espagnol Federico Garcia Lorca. Le long-métrage remet ainsi au coeur l'histoire de la communauté espagnole homosexuelle et la manière dont elle a été marquée par la Guerre civile espagnole.

En résulte un film sur les secrets gardés et l'acceptation de soi qui n'a pas manqué d'émouvoir la Croisette. Au casting, Penelope Cruz et Glenn Close font chacune une rapide apparition, tandis que Guitarricadelafuente et Miguel Bernardeau incarnent les rôles principaux. La Bola Negra sortira en Espagne le 2 octobre 2026. Quelques mois après une Palme d'or donc ? On ne serait en tout cas pas surpris si le film figurait au palmarès cannois, ce 23 mai.