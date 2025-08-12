Avant Barbie, Ryan Gosling était déjà hilarant dans cette comédie injustement méconnue

De nombreux spectateurs ont découvert le potentiel comique de Ryan Gosling grâce à la sortie du film "Barbie". Mais avant ce succès, l'acteur s'était déjà illustré dans une comédie injustement passée sous les radars.

Pendant longtemps, Ryan Gosling a été cantonné au rôle du beau gosse taiseux et ténébreux. Le choix de Greta Gerwig de le caster dans le rôle de Ken pour Barbie en a d'ailleurs étonné plus d'un. Mais à la sortie du film le 19 juillet 2023, la prestation comique de l'acteur a été unanimement saluée, au point de le voir nommé pour l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 2024. Il ne remportera pas la statuette, mais sa prestation d'"I'm just Ken" sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles est restée dans les mémoires.

Mais les fans de l'acteur le savaient depuis longtemps : Ryan Gosling a un énorme potentiel comique injustement sous-exploité par Hollywood. D'abord, il a joué dans la comédie romantique Crazy, stupid, love il y a quelques années, dans laquelle il incarne un tombeur de femmes sûr de lui qui prend sous son aile un quarantenaire fraichement divorcé. Un sommet d'autodérision sur son physique.

Ryan Gosling est hilarant dans "The Nice Guys". © Shutterstock/SIPA (publiée le 27/03/2025)

Ryan Gosling a aussi fait sensation en début d'année avec son mythique sketch pour le Saturday Night Live dans lequel il se moque de la police de titre utilisée dans Avatar. Il s'est également illustré dans l'excellente comédie d'action The Fall Guy, sortie en 2024, dans laquelle il incarne un cascadeur qui cherche à reconquérir l'amour de sa vie tout en menant une drôle d'enquête.

Mais il y a un rôle dans lequel l'acteur s'est déjà montré hilarant, dans la peau d'un bouffon que peu de gens ont vu... à tort ! Celui que Ryan Gosling interprète dans The Nice Guys, une comédie policière sortie en 2016. Face à Russell Crowe, il incarne un père célibataire à la ramasse qui est également un (mauvais) détective privé, plongé dans une enquête sur la disparition d'une jeune femme et la mort d'une vedette de l'industrie pornographique. Dans ce film, Ryan Gosling brille en looser complètement idiot et montre l'ampleur de son talent comique.

Si le film n'a pas connu le succès au box-office, il a reçu plusieurs critiques positives de la part des médias français et de nombreux spectateurs l'ayant découvert sur le tard réclament, depuis, une suite. The Nice Guys n'est (pour le moment) pas disponible sur des plateformes de streaming par abonnement, mais peut être loué ou acheté sur la plupart des plateformes de VOD.