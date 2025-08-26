"Beaucoup de gens vont se reconnaître" : "La Guerre des Rose" dissèque le mariage moderne

La nouvelle version de "La Guerre des Rose" suit un mariage qui vacille, de l'amour à la haine. Au cinéma le 27 août 2025.

L'amour et le couple sont des sujets inépuisables pour le cinéma, qu'il s'agisse de romances, de comédies ou de drames. La Guerre des Rose, mêle tous ces éléments. Le réalisateur Jay Roach (Austin Powers, Mon beau-père et moi) et le scénariste Tony McNamara (Pauvres créatures, The Great) proposent ce mercredi 27 août 2025 une réactualisation du roman de Warren Adler (qui avait déjà donné une comédie réalisée par Danny DeVito en 1989).

Au programme de ce Guerre des Rose à la sauce 2025 : des dialogues passif-agressifs hilarants, qui montent crescendo jusqu'au point de non-retour. Dans cette relecture, Theo (Benedict Cumberbatch) et Ivy (Olivia Colman) forment un mariage parfait à qui tout réussit. Mais lorsque la carrière de Theo s'écroule et que celle d'Ivy décolle, les ressentiments et la rivalité font alors surface. Après le meilleur, place au pire.

Andy Samberg (inoublable Jake Perralta dans Brooklyn 99) incarne le meilleur ami du personnage de Benedict Cumberbatch, qui est lui aussi dans un mariage dysfonctionnel avec une femme incarnée par Kate McKinnon (Barbie). Ils forment un contrepoint à la relation principale, tout comme Jamie Demetriou (Back in action) et Zoë Chao (The Afterparty).

La Guerre des Rose met également en avant un duo de personnages de la génération suivante, "plus ouverte à la thérapie" qui vivent chacun de leur côté leurs histoires d'amour. Ncuti Gatwa (Sex Education) et Sunita Mani (GLOW) incarnent des personnages secondaires qui voient le duo formé par Benedict Cumberbatch et Olivia Colman se déchirer. Cette nouvelle version s'intéresse à l'effondrement d'un mariage, tout en décortiquant les dynamiques du couple moderne.

Kate McKinnon, Jamie Demetriou, Zoe Chao et Andy Samberg dans "The Roses". © Photo by Jaap Buitendijk, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

En juin dernier, Linternaute a pu participer à plusieurs tables ronde avec certains membres de l'équipe du film pour s'interroger sur la vision de la relation amoureuse que donne la version 2025. En mettant en scène des "couples qui tiennent à bout de bras" (selon l'actrice Zoë Chao), le scénariste, Tony McNamara, a voulu "faire un film sur un couple qui essaie de rester ensemble, plutôt que de divorcer — et de montrer à quel point c'est difficile de rester ensemble dans le monde d'aujourd'hui".

La Guerre des Rose s'intéresse à un point central qui vient s'immiscer dans le mariage et qui impacte concrètement les dynamiques familiales : l'envie de chacun d'avoir une carrière à succès. Pour l'acteur Andy Samberg, beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. On veut soutenir son/sa partenaire, passer du temps avec ses enfants, mais on ne veut pas non plus renoncer à sa passion... C'est difficile à concilier, et je trouve que le film en parle de façon hilarante et très percutante. Les personnages se sont perdus à cause du monde autour d'eux, pas à cause de qui ils sont vraiment. Il faut juste qu'ils prennent le temps de retrouver leur connexion."

Les protagonistes incarnés par Benedict Cumberbatch et Olivia Colman se détruisent à cause de leur amour-propre. "Dans notre société actuelle, ajoute Tony McNamara, on doit accomplir quelque chose, on doit être quelqu'un de spécial, et ces deux personnages y croient profondément [...] Ce qui m'intéressait, c'était à quel point on recherche l'approbation de la société — plus encore que notre propre satisfaction personnelle."

Sunita Mani et Ncuti Gatwa incarnent deux personnages secondaires. © Photo by Jaap Buitendijk, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Malgré le ton du film, le scénariste et le réalisateur sont persuadés de la possibilité que le mariage peut être heureux. "Je peux être très romantique, très fidèle, et avoir une vision idéalisée de comment l'amour peut nous élever dans une relation, quelle qu'elle soit, remarque Jay Roach. Mais je pense aussi que parfois, on est tellement dysfonctionnels, voire carrément pathétiques, qu'on oscille entre construire quelque chose de magique… et l'auto-sabotage !"

Les conseils de l'équipe aux personnages

Alors, quels conseils un couple en péril devrait suivre pour ne pas finir comme les personnages de La Guerre des Rose ? Chacun possède sa vision. Jamie Demetriou estime que Theo et Ivy "n'ont pas besoin de [ses] conseils". "Non pas parce que je les juge, mais parce que mes conseils ne valent pas la peine d'être entendus". Sa partenaire à l'écran, Zoë Chao, adopte une perspective similaire : "Je crois que chaque relation est unique. Elles fonctionnent comme elles peuvent. Tout le monde fait de son mieux pour s'en sortir et avancer. Il n'y a pas de bonne méthode, les relations peuvent être courtes ou longues, sans que l'une soit meilleure que l'autre."

Ncuti Gatwa, qui a récemment joué dans Doctor Who, va plus loin en s'appuyant sur la leçon que lui a apprise l'actrice Olivia Colman, qui peut s'appliquer dans le couple, mais pas que : "Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec quelqu'un si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même et si tu n'essaies pas de te comprendre. Si tu ne t'aimes pas, comment pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre ?"

En revanche, le reste de l'équipe estime que la longévité du mariage moderne réside en deux mots : "désolé" et "merci". "Je crois que c'est une des grandes questions que le film soulève : à quel point la communication fonctionne-t-elle dans une relation ? s'interroge le réalisateur Jay Roach. Et comment devrait-elle fonctionner ?" Sunita Mani, elle, insiste sur l'importance des excuses et de l'humilité, en prenant exemple sur les défauts du personnage d'Olivia Colman dans le film : "Il faut être capable de s'excuser, puis avancer. La vie est trop courte. Il faut tuer l'ego". Enfin, Kate McKinnon met en avant une approche plus radicale qui repose sur la connexion initiale qui a façonné le couple : "Si vous êtes amis, restez ensemble. Sinon... rompez, s'il vous plaît." C'est dit !