Raphaël Quenard renonce à incarner Johnny Hallyday : "un tel rôle..."

Raphaël Quenard a annoncé sur Instagram renoncer à incarner Johnny Hallyday dans le biopic consacré au Taulier.

"C'est avec regrets que je vous informe aujourd'hui que je n'incarnerai pas Johnny dans son biopic." Raphaël Quenard a annoncé son retrait du film de Cédric Jimenez (Bac Nord, Chien 51) sur son compte Instagram. "Les exigences liées à la production du film Mystik, que je co-réalise actuellement, ainsi que la promotion du film Le rêve américain qui sort le 18 février, ne me permettent pas, dans les délais impartis, de me consacrer pleinement à la préparation qu'exige un tel rôle", a écrit le comédien en story. "Je souhaite le meilleur à toute l'équipe de ce film, et plus globalement une longue vie à ce projet."

Raphaël Quenard avait pourtant été approuvé par Laeticia Hallyday elle-même en 2024 : "J'ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l'espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal... Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c'était lui", se souvenait-elle alors dans une interview à Paris-Match. L'affaire était pliée et l'acteur n'avait pas caché son enthousiasme à l'idée de se lancer dans ce nouveau défi pour sa carrière.

Avec le retrait de Raphaël Quenard, on ne sait pas si la production du film va être retardée ou si l'équipe a déjà en tête un autre nom. Le tournage était initialement prévu pour ce début d'année 2026. Réalisé par Cédric Jimenez, Johnny devait sortir, selon les informations d'Allociné, le 8 décembre 2027. Ce long-métrage doit raconter l'arrivée du rock en France, tout en peignant le portrait de Johnny Hallyday. Mais l'idée n'était pas de faire "une fiche Wikipedia" comme le confiait le réalisateur à nos confrères de Première, mais d'en fait "un film positif car c'était un personnage positif et que le public aimait profondément."

Le cinéaste évoquait également au magazine spécialisé dans le cinéma que le comédien devait se lancer dans "neuf mois de préparation intensive à temps plein", avec des sessions de chants en plateau prévues. On comprend donc qu'avec tous ses projets en simultanée, Raphaël Quenard ait dû se retirer du projet." La question est désormais la suivante : qui aura le talent et les épaules pour incarner le Taulier ? Affaire à suivre.