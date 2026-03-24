Nous avons regardé la nouvelle série Lucky Luke pour vous éviter de le faire : franchement, ne perdez pas votre temps !

L'adaptation en série de la bande-dessinée de Morris, disponible sur Disney+ depuis le 23 mars, nous a beaucoup déçus.

Après Zorro, au tour d'un autre personnage emblématique de voir ses aventures adaptées en live action. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, fait l'objet d'une nouvelle série originale diffusée sur Disney+ dès le 23 mars 2026, avant sa diffusion prochaine sur France Télévision. Le personnage de la bande-dessinée de Morris est incarné par Alban Lenoir (Balle perdue, Aka...), et le scénario mélange librement plusieurs intrigues de la BD pour offrir une histoire inédite.

Dans cette série, Lucky Luke propose son aide à Louise (Billie Blain), une jeune fille au caractère bien trempé, qui cherche sa mère disparue (Alice Taglioni). Leur quête à travers l'Ouest va les pousser à déjouer un immense complot, tandis que le cowboy solitaire se retrouve rattrapé par son passé. Sur leur chemin, le drôle de duo croise des personnages bien connus des lecteurs de l'oeuvre originale, comme les Dalton et plus particulièrement Joe (Jérôme Niel), Calamity Jane (Audrey Lamy) ou Billy the Kid (Victor Le Blond). Rantanplan et Jolly Jumper font également une brève apparition.

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On a visionné les huit épisodes de la série avant leur diffusion sur Disney+. Et autant dire que la série Lucky Luke laisse un arrière-goût décevant en bouche à l'issue du visionnage. Ce programme regorge de bonnes idées, de personnages convaincants (Audrey Lamy et Jérôme Niel tirent leur épingle du jeu) et bénéficie d'un humour décalé dans la lignée des OSS 117. Plusieurs histoires sont inspirées librement de tomes cultes de la BD, comme Le Juge (1959) ou L'Empereur Smith (1976). Sur le papier, ça devrait donc automatiquement marcher. Et pourtant, le résultat est raté.

Tous les gags, qui sont pourtant assez drôles théoriquement, tombent à plat. Aucune blague ne provoque l'éclat de rire ni même le sourire. A qui la faute ? Nous avons identifié un problème majeur, à savoir la direction d'acteur. Les comédiens ne sont pas foncièrement mauvais, mais le ton est souvent monocorde et donne l'impression d'être parfois récité, en décalage complet avec des vannes au timing comique raté. La relation entre Lucky Luke et Louise devient rapidement gonflante, et seuls Jérôme Niel et Audrey Lamy s'en tirent et réveillent la série avec leurs apparitions.

Les premiers épisodes manquent de rythme, avant que l'histoire s'emballe pour offrir une origin story satisfaisante au cowboy solitaire, hanté par son passé. Mais avant cela, il faut se farcir plusieurs épisodes anecdotiques très mous. La faute en partie à un montage et à une mise en scène convenus et sages, qui n'ose jamais embrasser le comique de geste et l'aspect cartoonesque de ses personnages. Certaines scènes, censément drôles, (on pense à celle où Joe Dalton poursuit et frappe frénétiquement d'autres personnages) se déroulent même hors-champ ! A trop vouloir être réaliste, la série Lucky Luke manque cruellement de personnalité. Une vraie occasion manquée.