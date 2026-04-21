Non, Stranger Things n'est pas encore terminé : les personnages reviennent dans une nouvelle série Netflix

Stranger Things revient sur Netflix pour de nouveaux épisodes, mais ce n'est pas la suite de la série que l'on connaît.

Le 1er janvier 2026, les fans de Stranger Things ont fait leurs adieux à leur programme favori, après dix ans d'aventures. La série de science-fiction des frères Duffer s'est conclue au terme de sa cinquième saison, qui a reçu un accueil mitigé de la part du public. Mais qu'on aime ou qu'on déteste, les aventures d'Eleven, Mike, Will, Dustin et Lucas a pris définitivement fin à cette occasion.

Et pourtant. Quatre mois après la sortie de l'épisode final de la série, les personnages de Stranger Things font leur retour sur Netflix. La plateforme de streaming diffuse une nouvelle série qui se déroule à Hawkins, et dans laquelle on retrouvera bel et bien Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas et le reste de la bande.

Alors non, il ne s'agit pas d'une suite. Et le casting de la série originale n'est pas non plus de retour pour l'occasion. Netflix met en ligne ce 23 avril 2026 Stranger Things : Chroniques de 1985. Cette série d'animation est créée par le showrunneur Eric Robles et produite par la société de production de Matt et Ross Duffer, Upside Down Pictures.

© NETFLIX

L'intrigue se déroule entre la saison 2 et la saison 3 de la série Netflix, à Hawkins, en 1985. Nos héros doivent résoudre un mystère paranormal alors que l'influence du Monde à l'Envers continue de se faire sentir sur la ville. Le casting vocal est toutefois bien différent de celui de la série, puisque les comédiens originaux ne font pas partie du projet, malgré la présence de leurs personnages.

L'atmosphère de la série se ressentira toujours néanmoins, notamment dans l'animation, inspirée des séries young adult retro des années 1980. Les fans de Scooby-Doo et SOS Fantômes seront aux anges. Ce sera aussi l'occasion de retrouver Hawkins, même si les mystères de la fin de la série ne seront pas résolus à cette occasion. Il ne s'agit pas non plus de la fin de l'histoire entre Stranger Things et Netflix, puisqu'une autre série dérivée est actuellement en réflexion.

Les frères Duffer envisagent de retrouver l'univers, mais de proposer un nouveau programme, avec cette fois de nouveaux héros. Pour l'heure, ce projet n'a pas encore de date de sortie. Vous pouvez patienter avec Stranger Things : Chroniques de 1985 à partir du 23 avril 2026.