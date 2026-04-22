Il a créé l'un des phénomènes de Netflix : sa nouvelle série est encore une claque pour les spectateurs

Richard Gadd avait signé une série Netflix dont tout le monde parlait il y a deux ans : il est de retour avec un programme tout aussi dérangeant, cette fois sur HBO Max.

En 2024, tout le monde parlait de Richard Gadd. Et pour cause : c'est à lui qu'on doit la série phénomène de Netflix Mon petit renne. Inspirée de sa propre expérience avec une femme qui le harcèle, cette mini-série a été un carton sur la plateforme de streaming. Véritable uppercut pour les spectateurs, elle a également été saluée par la critique et a remporté deux Golden Globes.

La prochaine création de Richard Gadd était donc attendue au tournant. L'acteur et showrunner a quitté Netflix pour élire domicile sur HBO Max avec sa nouvelle mini-série dramatique, Half-Man. Cette fois, il explore les thématiques de la violence et de la toxicité, la fragilité des relations masculines.

© Photograph by Anne Binckebanck/HBO

Sur trois décennies, Half-Man explore la relation de deux hommes de l'adolescence jusqu'au mariage de l'un d'entre eux. Ils n'ont pas de lien de sang, mais sont comme des frères. Ruben est fougueux et rebelle, prompt à des explosions de violence, Niall est réservé et sensible. Mais le lien qui les unit est intense. Pourtant, 30 ans après leur rencontre, Ruben arrive au mariage de Niall nerveux, agité, agressif, jusqu'à ce que la confrontation entre les deux explose. Que s'est-il réellement passé entre eux ?

Richard Gadd incarne Ruben, et donne la réplique à Jamie Bell (Billy Elliot) dans la peau de Niall. Nous avons vu les deux premiers épisodes, le premier étant diffusé sur HBO Max et présenté simultanément au festival Cannes Séries ce jeudi 23 avril 2026. Et on peut l'assurer : Half Man est une nouvelle claque pour le spectateur. En six épisodes, la mini-série explore la relation fragile de deux hommes brisés, sur trente ans, sous la forme d'un mystérieux puzzle, alternant les allers-retours entre leur jeunesse et leur vie adulte. Emergent progressivement les raisons pour lesquelles les deux adolescents très proches, mais dans une relation malsaine, ont pu s'éloigner autant à l'âge adulte.

Se dessine alors le portrait d'une masculinité violente et toxique pour elle-même, qui peine à exprimer ses émotions et sa fragilité. La tension est omni-présente et Half-Man peut se montrer particulièrement violente d'un point de vue graphique voire dérangeante, mais toujours fascinante à regarder. Les prestations des deux acteurs principaux, et de leurs versions jeunes (Stuart Campbell et Mitchell Robertson) sont troublantes et saisissantes.

Le premier épisode est mis en ligne ce jeudi 23 avril sur HBO Max. La suite est diffusé à raison d'un épisode par semaine, jusqu'au 28 mai 2026.