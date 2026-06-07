Cette plateforme de streaming est injustement méconnue : elle propose pourtant des films excellents à 4,99 euros par mois

Vous n'êtes probablement pas encore abonnés cette plateforme de streaming qui propose certains des meilleurs films à des tarifs très avantageux.

Difficile de s'y retrouver au milieu du paysage foisonnant des plateformes de streaming. Face aux mastodontes que représentent Netflix, Prime Video, Disney+ et Canal+ en France, les sites plus confidentiels peuvent passer à la trappe. A tort : ils proposent parfois des catalogues très riches, pour des prix bien moins élevés.

Lancée en février 2026 après la fusion des offres de Filmo et UniversCine, Sooner se présente comme "une plateforme de référence pour tous les amoureux du cinéma". Elle promet "un catalogue de plus de 15 000 œuvres et de près de 15 réseaux de distribution". Dans le détail, Sooner rassemble plusieurs longs-métrages présentés en festivals et acclamés par la critique ou les cinéphiles, que ça soit des classiques ou des longs-métrages plus confidentiels que sur d'autres plateformes de streaming. Tous les genres, toutes les nationalités de cinéma sont également représentés.

Ces dernières semaines, le catalogue de Sooner proposait la comédie musicale Fame, le mythique Thelma et Louise, la Palme d'or La leçon de Piano, le film d'animation culte Akira, le classique Blade Runner, l'oscarisé Démineurs et le culte The Shining, ou encore des films de cinéastes reconnus souvent récompensés en festivals (Bong Joon Ho, Hirokazu Kore-eda, Asghar Farhadi, Joachim Trier, Jane Campion, Justine Triet, David Lynch, Jacques Audiard, David Cronenberg, Quentin Dupieux,...).

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On y trouve également quelques séries récompensées en festivals ou acclamées par la presse, comme La mesías, du duo de cinéastes espagnol Los Javis récemment récompensé à Cannes. Une liste très loin d'être exhaustive dont il est difficile de faire le résumer.

Si vous êtes cinéphiles ou que vous souhaitez étendre votre culture cinématographique, Sooner est une plateforme de streaming qui vaut le détour. Outre son catalogue riche et fourni, son principal atout reste ses tarifs. L'abonnement annuel, le moins cher, est fixé à 60 euros par an, ce qui équivaut à 4,99 euros par mois.

Il existe également un abonnement mensuel avec essai offert à 6,99 euros par mois. Le tout, sans publicité. Une offre étudiante, mais également une offre premium qui inclut des accès au Videoclub (de la VOD pour voir les sorties les plus récentes par exemple), sont également proposées.

En comparaison, c'est bien moins cher que l'abonnement le moins onéreux de Netflix (7,99 euros par mois avec pubs, 14,99 euros par mois sans), celui sans publicités de Disney+ (10,99 euros par mois), Apple TV (9,99 euros par mois), HBO Max (9,99 euros par mois) ou Canal+ (19,99 euros par mois), qui ont tout de même des catalogues plus fournis au niveau des séries. Seuls Prime Video (6,99 euros par mois) ou les plateformes de streaming gratuites de France.tv ou Arte (gratuites) peuvent rivaliser avec ces tarifs.