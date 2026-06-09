Le petit-fils de John Wayne joue dans le dernier Star Wars, un tout petit détail permet de le reconnaître

L'un des descendants de l'immense star du cinéma américain est aujourd'hui lui-même à l'écran dans "The Mandalorian et Grogu", mais vous n'avez aucune chance de le reconnaître.

Près de 180 films, cinquante ans de carrière, des classiques inoubliables du cinéma... Il n'est pas exagéré d'affirmer que John Wayne reste l'une des légendes du septième art américain. Né en 1907 et décédé en 1979, il s'est surtout illustré dans des westerns, comme Rio Bravo, Cent dollars pour un shérif ou La prisonnière du désert. Même s'il nous a quittés il y a plus de 45 ans, John Wayne reste une figure incontestée hollywoodienne.

Et son héritage perdure encore aujourd'hui. Si vous vous rendez au cinéma pour voir The Mandalorian et Grogu, le dernier film de la franchise Star Wars, vous remarquerez probablement son nom de famille au générique. Car son petit-fils, Brendan Wayne, est bel et bien au casting et joue dans le long-métrage, même si vous ne pouvez pas voir son visage.

© NDZ/STAR MAX/IPx/AP/SIPA (publiée le 03/06/2026)

Si Pedro Pascal, qui joue Din Djarin, est bien reconnaissable lorsqu'il enlève son casque, Brendan Wayne se cache souvent à sa place sous le costume de 28 kilos du chasseur de primes. C'est lui qui fait la plupart des déplacements et des dialogues du personnage lorsqu'il porte son armure, ou manie l'arme à feu. En 2018 d'ailleurs, il a conseillé, lors de son audition, de raccourcir le fusil qu'on lui tendait, afin que les mouvements du personnage soient plus réalistes.

Après être apparu dans Agents of Shield, Cowboys et envahisseurs et Sons of Anarchy, Brendan Wayne décroche le rôle de Din Djarin en 2018, et l'incarne, masqué, dans de nombreuses scènes de la série Disney+, et dans le film sorti au cinéma le 20 mai 2026. Un troisième homme, le cascadeur Lateef Crowder, se charge des scènes plus musclées.

Comme l'acteur de 54 ans l'explique au micro de Variety, l'héritage de son illustre grand-père apparaît inconsciemment chez lui, dans sa manière de se tenir ou dans sa silhouette : "Vous voyez les angles quand [son personnage] est assis, le buste penché ? Il y a une raison pour laquelle les gens disent : 'On dirait John Wayne.' C'est parce que c'est moi. C'est ma posture naturelle au repos ! J'ai essayé d'éviter de profiter de la notoriété de mon grand-père. Je ne voulais pas être comme lui, mais Favreau m'a tellement freiné que je me suis rendu compte : 'Mon dieu, c'est génétique !'"

Brendan Wayne a également expliqué mettre à profit son amour des westerns, partagé par son célèbre grand-père, dans son incarnation du personnage. L'héritage de John Wayne est bel et bien présent !